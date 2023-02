“Lucca motore della toscano“

“La crescita registrata e presentata da Confindustria nel settore manufatturiero lucchese è un’ottima notizia“. E’ il commento del Segretario di Presidenza alla Camera e deputato toscano di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, dopo che Confindustria ha reso chiaro il quadro. “Siamo davvero soddisfatti di questi dati che nel 2022, nonostante il caro energia e le conseguenti bollette arrivate alle stelle, hanno visto una crescita del +2% nel settore del manifatturiero e un +20% per quanto riguarda l’export – sottolinea l’onorevole Zucconi – . Un trend in linea con quello nazionale ad eccezione della filiera di moda, carta e lapideo che hanno invece registrato risultati sotto la media“.

“Non c’è che dire – aggiunge significativamente l’esponente di Fratelli D’Italia – , Lucca e provincia dimostrano, ancora una volta, l’eccellenza che da sempre li contraddistingue in settori portanti della Nazione tutta. Dal +7,2% della nautica e di altri mezzi di trasporto, +5,3% della metallurgia, +3,4% della chimica plastica, +3% della produzione di macchine, +2,2% dell’alimentare e così via“. Dati che inducono all’ottimismo, anche in un momento in cui ci sono pesanti vertenze aperte.

“Lucca – aggiunge Zucconi – è senza dubbio motore della Regione e scegliere di potenziare ciò che già andava bene facendolo conoscere all’esterno, è stata la scelta giusta. Ora occorre continuare su questa via e recuperare anche tutti i settori che non hanno registrato la stessa crescita”.