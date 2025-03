Lucca meta d’eccellenza. Il cicloturismo come opportunità di sviluppo

La Toscana è una meta d’eccellenza per gli amanti del cicloturismo, grazie alla varietà dei suoi paesaggi e alla ricchezza del suo patrimonio storico e artistico. Ed in particolare, le province di Pisa e Lucca offrono un’ampia gamma di itinerari adatti a tutti i gusti e livelli di preparazione, dalle dolci colline pisane alle ciclovie lungo il fiume Serchio. Proprio al cicloturismo nelle nostre zone è dedicato un dibattito che la camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e il Comune di Pisa hanno organizzato per giovedì 20 marzo, a partire dalle ore 10, presso il centro Maac della sede pisana della camera di commercio. L’evento, intitolato ’’Il Cicloturismo prossimo venturo’’.

Dal Terre di Pisa Bike Trail al Giro d’Italia, si analizzeranno le opportunità di sviluppo turistico sostenibile offerte dal cicloturismo, con un focus sulle potenzialità delle province di Pisa e Lucca. L’evento si colloca in un contesto di grande rilevanza, tra il ’’Terre di Pisa Bike Trail’’ (23-27 aprile) e le tappe a cronometro del Giro d’Italia (a maggio), che interesseranno come noto proprio le due città con Lucca che vedrà la partenza di una cronometro e Pisa il suo arrivo.

"Questo convegno - afferma Valter Tamburini, presidente della camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - vuol mettere in risalto come il cicloturismo rappresenti un’opportunità di sviluppo, che unisce l’attrattiva dei paesaggi con una forma di turismo sostenibile. "Eventi come il Giro d’Italia - prosegue - e il Terre di Pisa Bike Trail rappresentano infatti occasioni straordinarie per far conoscere le bellezze delle nostre terre meno esplorate dai turisti, sempre più in cerca di esperienze autentiche e di qualità. ‘Quanta strada nei miei sandali’, cantava Paolo Conte raccontando le imprese di Bartali definendolo un ‘italiano in gita’, e oggi quella strada è un’opportunità da cogliere. Per far questo è però fondamentale mettere in pista servizi di qualità".

Il convegno, moderato da Andrea Maggini, direttore Tappa giro d’Italia, vedrà la presenza di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione, di Alessandro Tortelli, del centro studi turistici, di Silvia Livoni, consulente esperta di cicloturismo, di Paolo Pesciatini, assessore al turismo di Pisa, di Laura Granata, responsabile del servizio turismo della camera di commercio della Toscana Nord Ovest. Interverranno anche Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Fabio Barsanti, assessore allo sport di Lucca e Remo Santini, assessore al turismo di Lucca che sveleranno le novità sulle iniziative legate alle tappe a cronometro del Giro d’Italia che interesseranno le due città.

Fabrizio Vincenti