"Lucca: Merito suo il respiro internazionale di Herbert Handt"

Anche l’Associazione Musicale Lucchese piange la scomparsa del suo fondatore nonché storico direttore artistico e presidente onorario, Herbert Handt. "Se Lucca oggi è, senza dubbio, una delle città italiane più ricche di musica una grossa parte del merito è sicuramente del M° Handt che fin dal suo arrivo in città, nei primi anni Sessanta, si è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della ricchissima tradizione musicale lucchese riuscendo, al contempo, ad aprire gli orizzonti della città con una visione dal respiro internazionale che ancora oggi si fa sentire. Il direttore artistico dell’Associazione, Simone Soldati ricorda, insieme a tutto il Comitato artistico, l’opera del Maestro che con la sua grande competenza, la sua passione e la sua visione è stato e resta per l’AML il fondamento di un progetto che ha saputo fare di questa istituzione una realtà di riferimento". E il presidente Marco Cattani, unitamente al Cda: "A lui, alla sua visione della musica e della cultura, devono tanto sia l’AML che Lucca tutta".

Cordoglio anche da parte del Teatro del Giglio e dal Conservatorio “Luigi Boccherini“ per Handt, “un vero faro per il rilancio del mondo musicale e, più in generale, culturale della nostra città“.

"Una grave perdita e un gran vuoto: per la città di Lucca, per l’intera comunità provinciale e per tutto il mondo musicale", è il commento del presidente della Provincia Luca Menesini.