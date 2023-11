Lucca Magico Natale: l’inaugurazione con tripla accensione

Lucca, 23 novembre 2023 – Dopo il grande successo della prima edizione di Lucca Magico Natale (LMN), l’amministrazione comunale, con il coordinamento degli assessori Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini, come già annunciato ha deciso di implementare e sviluppare ulteriormente il calendario di eventi e iniziative che anche quest’anno coinvolgerà i cittadini, le realtà commerciali ed i luoghi simbolo del territorio.

L’inaugurazione di questa seconda edizione è prevista per domenica alle 17.30, quando in piazza Napoleone verrà acceso il più grande albero di Natale della città: 14 metri in altezza di luci e colori nel segno della tradizione più profonda. L’accensione sarà accompagnata da un caratteristico spettacolo della Large Street Band, che con la propria musica coinvolgente e le coreografie appassionate saprà unire tutti i cittadini in un momento di gioia e spensieratezza.

La cerimonia di inaugurazione proseguirà poi in Piazza San Michele, con la presentazione del presepe e dell’albero di Natale realizzati dal celebre architetto Michel Boucquillon, con altre suggestive sorprese che saranno svelate alla cittadinanza e coinvolgeranno tutta l’area circostante in un tripudio di luci e proiezioni davvero suggestivo.

L’albero di Natale “Bark for Christmas” è stato progettato dall’archistar Boucquillon insieme a Donia Maaoui per la Alessi SpA, in piccolo formato. Visto il successo internazionale di questo albero, già venduto in più di 130.000 esemplari nel mondo, è stato declinato in cinque dimensioni e cinque colori. Quello di Piazza San Michele, realizzato con tecniche e materiali adatti all’esterno, sarà alto oltre 5 metri. Per quanto riguarda il presepe Barkrib, anch’esso nato da un’idea dei due artisti, è stato pensato e realizzato per LMN un esemplare monumentale e unico, alto 3,50 metri.

Poi lo spettacolo si sposterà in Piazza Anfiteatro per un’altra installazione da record.