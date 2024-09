Lucca, 19 settembre 2024 – Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, questa mattina, mentre partecipava a una riunione di lavoro a Palazzo Orsetti, ha avuto un leggero malore ed è stato accompagnato per precauzione presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Luca per accertamenti. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.