“Lucca in mente“ lancia il tema dell’inclusione

"Fu un gesto istintivo quello di girarsi e correre verso la brutta e grigia fontanella, chinarsi e raccogliere la piccola carta che, oramai, aveva perso la sua forma sferica per diventare un qualcosa di dilatato". Inizia così l’elaborato di Leonardo Pellegrini, vincitore della quarta edizione del concorso dedicato alle scuole ‘Lucca in mente’. E sarà proprio il giovane liceale, ex studente della secondaria di primo grado Puccini di San Martino in Freddana, a fare da ‘testimonial’ all’iniziativa che torna a coinvolgere gli istituti della Regione. Dopo il tema legato al cambiamento climatico, il focus scelto per questa quinta edizione sarà l’inclusione: un invito per gli alunni a riflettere sul valore della diversità all’interno della società, e a tramandarlo attraverso disegni e racconti.

"Misi la mano in tasca e deposi l’esile oggetto. In fondo alla strada scorsi un cestino, mi diressi convinto verso di questo, ormai era chiaro… non era un problema futuro ma una questione attuale – si legge ancora nell’estratto dell’elaborato vincitore – Il domani si costruisce con le azioni di oggi, quelle di tutti, piccole e grandi, comprese le mie. Ogni scelta ha una sua importanza, un peso… Anche se minuscolo come quello di una carta".

Il concorso - promosso dalla Fondazione Brf in accordo con il Comune di Lucca e con il sostegno della Fondazione cassa di risparmio - si divide in due categorie: il disegno riservato alle primarie, e il testo per le scuole secondarie di primo grado, dove gli studenti possono partecipare con racconti, articoli o pagine di diario. Per incentivare la lettura, in collaborazione con la libreria Mondadori, sono previsti riconoscimenti per entrambe le categorie e, come da tradizione, la premiazione si terrà sabato 24 maggio durante l’ultima giornata del festival ‘Lucca in mente’.

"Questa iniziativa fa parte di una progettualità regionale che da cinque anni porta avanti azioni nelle scuole per incentivare gli studenti a esplorare il mondo delle emozioni attraverso l’arte e la scrittura – ricordano le assessore Mia Pisano e Simona Testaferrata -. Abbiamo visto come il concorso sia quindi un’occasione per ragazzi e ragazze di riflettere, grazie alla cultura, su tematiche importanti che hanno una ricaduta anche a livello personale".

Gli elaborati dovranno essere inviati entro le 13 di venerdì 2 maggio tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected], specificando nell’oggetto dell’email il nome dell’istituto e scrivendo ‘Elaborati concorso Lucca in mente 2025’. Tutti gli elaborati dovranno essere corredati dalla scheda di partecipazione, reperibile insieme al bando sul sito www.fondazionebrf.org.