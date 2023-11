Lucca in Champions League. Campioni di calcio balilla

Anche Lucca in Champions League. Detta così appare una notizia roboante. Per il momento tutto ciò si verifica nel calcio...però quello da tavolo, conosciuto come balilla. Il classico e intramontabile biliardino. In futuro chissà, magari anche la Pantera rossonera riuscirà, come Livorno ed Empoli, a disputare una Coppa Europea nel rettangolo verde. Per il momento la Lucchese si è dovuta accontentare, in quasi 120 anni di storia, del Torneo Anglo-Italiano. Invece, nel biliardino accade davvero che una squadra lucchese partecipi ad una manifestazione del massimo livello europeo.

Dal 16 al 19 novembre, infatti, il Centro tecnico federale Fib, in via Fiume Bianco a Roma, tornerà ad ospitare l’evento internazionale della European Champions League di calcio balilla. La competizione è promossa dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dalla Licb, la Lega Italiana calcio balilla, sotto l’egida dell’Itsf, l’International Table Soccer Federation e con il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio Roma IX Eur e del Coni.

All’evento sono attesi più di 400 giocatori in rappresentanza di oltre 40 club: 23 per gli uomini, 14 per le donne e 7 per i veterani. Diverse le Nazioni europee che scenderanno in campo, tra cui le favoritissime Austria, Germania e Francia.

L’Italia si presenterà con le squadre selezionate dalla Figest Calciobalilla: Lucca, Napoli e Marsala nel maschile, Cecchignola e Villa Pamphili nel femminile e Genova per i veterani. Rappresentare l’Italia è sempre un bellissimo e gratificante onore, ma stavolta c’è anche il dato tecnico perché i lucchesi (anche se diversi giocatori sono di Livorno), costituiscono una delle più belle realtà nel panorama nazionale. Si stanno mettendo in notevole evidenza e partecipano al massimo campionato a livello tricolore. Insomma, una bella realtà, anche sotto il profilo umano, oltre che agonistico. Un tempo la capitale del calcio balilla in Toscana era Altopascio, ma l’associazione presieduta da Natale Tonini ormai è confluita nella Federazione paralimpica e fa attività con i disabili, ottenendo ottimi risultati nella varie categorie. Asd Calcio Balilla di Altopascio salì agli onori delle cronache quando lo stesso natale Tonini regalò un biliardino a Papa Francesco e i due giocarono insieme in Vaticano. Una notizia che fece il giro del Mondo.

Massimo Stefanini