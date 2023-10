LUCCA: Il batterista dei Sex Pistols torna in città come turista

E’ rimasto affascinato dalla nostra città nel luglio scorso, quando si è esibito sul palco del Summer Festival nel concerto della super band inglese “Generation Sex“. Paul Cook, ex batterista dei mitici Sex Pistols, è voluto tornare a Lucca da semplice turista con la moglie Jeni. In questo week end, accompagnato (non a caso) da Alessandro Lippi, titolare della “Silverbone Rock’n’Roll Jewelry“ di via Cenami, ha visitato la mostra del pittore Dario Lustro in San Benedetto in Gottella, ha pranzato al “Mecenate“ allo Stellario, poi lui stesso ha scattato e postato su Instagram una simpatica foto in compagnia anche di Alessandro Capone. “Holidays in the sun“, insomma, come cantavano i Sex Pistols.