"LUCCA: I Risciò non Dovrebbero Starci Mai sulle Mura, la Tranquillità è a Rischio"

"Veramente sorprendenti le polemiche suscitate dalla ordinanza che proibiva le bici e i risciò sulle Mura in

concomitanza con la manifestazione in corso e ancora più sorprendente la marcia indietro dell’amministrazione comunale". Così il comitato Vivere il centro storico. Che prosegue.

"A parere nostro i risciò a giro non dovrebbero starci mai perché impediscono la tranquillità della passeggiata sulle Mura ed assumono condotte pericolose per le stradine del centro. Siccome la legge equipara i risciò ai velocipedi basterebbe che il sindaco si avvalesse della sua facoltà di proibire il transito a tutti i velocipedi sulle Mura e di far sanzionare i risciò che non rispettano il Codice della Strada, cosicchè il problema sarebbe almeno parzialmente risolto. In questo modo i frequentatori delle Mura potrebbero godersi la passeggiata in santa pace senza le trombette e i campanelli dei risciò che chiedono strada e potrebbero portare i figli e i nipoti a passeggiare senza il pericolo che vengano investiti da cicloamatori inconscienti". "Adesso l’anello ciclabile attorno alle Mura è stato completato – aggiunge il comitato – e quindi, proibendo la circolazione dei velocipedi sulle Mura, questi potrebbero utilizzare la ciclabile sugli spalti che peraltro consente una visione in primo piano delle Mura e toglie al conducente le preoccupazioni di investire un bambino uscito dal controllo dei genitori. Sarebbe bello inoltre se la Polizia Municipale sanzionasse severamente i ciclisti ed i risciò che usano la via Fillungo come una ciclabile, ma dubitiamo che questo possa accadere visto che di Vigili a giro non se ne vedono". "Non ci rassicura la dichiarazione del sindaco quando afferma che verranno assunti 8 Agenti entro il 2024 perché dobbiamo constatare che di tal maniera passeremo ad un organico di circa 87 agenti contro i 120128 che sarebbero previsti da alcune leggi regionali e quindi l’ organico sarà sempre e comunque sottodimensionato. Se poi di fronte alle 8 assunzioni annunciate dal Sindaco ci fossero 10 pensionamenti, allora la situazione sarebbe ancora peggiore di quella attuale".