Lucca for Social Arts Festival Il weekend della creatività divergente e sorprendente

Arriva il debutto per Lucca for Social Arts Festival, il piccolo festival indipendente che andrà in scena sabato 27 e domenica 28 maggioalla casermetta San Regolo. L’iniziativa è promossa da Artespressa, associazione che promuovere l’inclusione attraverso la creatività.

Ideatori e curatori del festival sono Antonio De Rosa e Stefania Riefolo. Il programma prevede laboratori di cucina creativa per i bambini dai 3 ai 10 anni (sabato e domenica, dalle 14,30 alle 16,30), pensati per sviluppare la creatività e imparare a rapportarsi con il cibo divertendosi. Il laboratorio di sabato si intitola "Il risotto del Pascoli - un piatto antico in chiave moderna!", quello di domenica "Una Memoricetta! Come ricordare tutti gli ingredienti". I laboratori sono curati da Food Family Hub. Sabato e domenica alle 17, due approfondimenti sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (Caa) con la partecipazione di Michela Silvestri, psicologa per l’infanzia, la genitorialità, l’adolescenza e la disabilità. Sabato sono previste la proiezione della video-tesi di Marco Del Monaco dal titolo "Mal di tempo" con sottotitoli in Caa. Domenica il racconto degli utilizzi fatti con pittogrammi caratteristici della C.A.A., con videoproiezione. Entrambi gli appuntamenti saranno condotti da Michela Panigada. Sabato alle 18 sarà la volta di "Pascoli Contemporaneo", con la presentazione del progetto e la proiezione di due cortometraggi. È previsto anche un intervento della Misericordia di Corsagna sul progetto "Dopo di Noi". Alle 18 di domenica la presentazione del libro "Behind the Nobel" (2023, graphe.it), del giornalista, psicologo e psicoterapeuta Emiliano Tognetti che dialogherà con lo psichiatra Enrico Marchi e il giornalista Marco Amerigo Innocenti.