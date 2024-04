Altri ciak nel centro storico. Riprese a Palazzo Pfanner al Duomo e sotto le Mura

Lucca, 16 aprile 2024 – Proseguono nel centro storico le riprese del film internazionale di Peter Greenaway, anche grazie al supporto tecnico e logistico costante degli uffici comunali durante le varie fasi di preparazione e quelle operative delle complesse riprese. Ecco, nel dettaglio, i provvedimenti che interessano la circolazione in questa quarta settimana di lavorazione, sulla base dell’aggiornamento del piano di riprese.

Le riprese proseguono oggi a Palazzo Pfanner fino alle 2 di notte e restano quindi in vigore i divieti di sosta e di circolazione nelle zone limitrofe. Domani dalle ore 14 fino alla mezzanotte la troupe si sposta nella zona del Duomo di San Martino e piazza Antelminelli, con divieto di sosta con rimozione coatta, esclusi i veicoli della produzione, in piazza Antelminelli e nell’intera area.

La troupe si sposterà poi a Casa Vitali in, via Busdraghi 5 venerdì 19 aprile dalle ore 14.30 a mezzanotte e mezza e anche in questa zona ci saranno divieti. Il baluardo Santa Croce sarà invece interessato alle riprese sabato 20 aprile dalle ore 13:30 alle ore 20:30, quindi dal giorno 19 aprile al 22 aprile scattano divieto di sosta con rimozione coatta, escluso veicoli manifestazione, in via Cimitero dall’intersezione di via Pelleria a Porta San Donato. Inoltre sabato 20 aprile fino alla mezzanotte divieto di sosta con rimozione coatta, escluso veicoli manifestazione, al parcheggio Palatucci per 30 stalli di sosta.

Disagi circoscritti soprattutto nel centro storico, ma del resto anche inevitabili, per consentire le riprese di una pellicola che porterà presto la città in una grande vetrina internazionale, grazie anche ad attori del calibro dei premi Oscar Helen Hunt e Dustin Hoffman. E proprio l’attore americano, prima della cerimonia di premiazione di sabato pomeriggio, accompagnato dalla moglie (che era già venuta nel negozio) ha scelto a sorpresa di darsi una bella sistemata ai capelli all’"Atelier G" di Gian Carlo Mariani in piazza San Giovanni. Un cliente doc davvero gradito. "Quando ha visto alla parete una foto della mitica modella Twiggy – racconta Mariani – ha voluto farsi questo scatto perché è una sua amica e voleva mandarle la foto... Davvero simpaticissimo e disponibile".