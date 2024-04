Premio “Città di Lucca“. Riconoscimento in Comune per le star di Hollywood: "Un sogno che si avvera"

di Maurizio Guccione

L’amministrazione comunale di Lucca affida alla consegna simbolica del Premio “Città di Lucca“ il via libera definitivo alla produzione del film che con ogni probabilità porterà il titolo di “Lucca Mortis“ per la regia di Peter Greenaway e con attori protagonisti e premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt. In una sala degli Specchi gremita di giornalisti e fotografi, la giunta al completo e il sindaco con il tricolore, si spendono parole di grande soddisfazione. Mentre Hoffman ed Hunt si muovono come se fossero stati invitati in una grande famiglia, con naturalezza e spontaneità.

Il sindaco Mario Pardini pronuncia parole di grande soddisfazione: "E’ molto emozionante essere qui oggi - afferma - perché siamo di fronte ad un percorso che si avvera, un’avventura iniziata nel 2013 e che oggi ci dice che il film si farà; siamo soddisfatti di come il regista Greenaway vede Lucca: è per tutti noi, amministratori e cittadini una soddisfazione davvero grande". La consegna del Premio, delle stampe e dei fiori, arrivano a Peter Greenaway, a Dustin Hoffman, a Helen Hunt. E alla produzione; a Hunt viene consegnato un mazzo di rose e, appena tocca ad Hoffman ricevere il premio, sorride e dice "a me niente fiori?". Il clima è quello della cordialità, un sentire che già aveva fatto conoscere l’intero cast a Lucca e ai lucchesi.

Greenaway riceve il premio, sorride, composto, e ringrazia tutti. Anche Hoffman ed Helen Hunt lo fanno, con disinvoltura. E’ un giorno di festa, indubbiamente, vissuto pensando anche agli sforzi dell’amministrazione che, fino a non molto tempo fa, aveva intravisto il dubbio dell’effettivo via libera alle riprese. Tutto passato. Consegna aluni premi anche l’assessore Remo Santini e alla fine si lascia andare.

"Ce l’abbiamo fatta, tutto ha funzionato; la macchina comunale, gli uffici quello del turismo in primis, hanno dato il massimo a loro voglio mandare un grande ringraziamento; meglio di così non poteva andare e lo dice con la fronte imperlata di un velo di sudore che fa trasparire emozione. Chiama i presidenti delle Fondazioni bancarie, importanti per questa bella impresa, a fare una fotografia: Marcello Bertocchini per la Fondazione Cassa di Risparmio e Andrea Palestini per la Fondazione Banca del Monte. E i produttori. Un giorno di festa, insomma, per la consegna di un premio al cast che suggella il via libera alla produzione.

"Sarà un ritratto di Lucca straordinario - afferma il regista Greenaway - e desidero ringraziare sia la produzione che tutti coloro che hanno permesso e permetteranno di proseguire le riprese in questa splendida città". Il sindaco Mario Pardini si ferma con disinvoltra a parlare ancora con gli attori, con il regista e scambia interlocuzioni. Mentre Dustin Hoffman fa una battuta.

"Grazie a tutti di essere qui, alla produzione e all’amminisrazione; oggi è un giorno in cui non si lavora, un prefestivo, se almeno l’avessimo fatto un giorno feriale anche noi ci saremmo riposati". Ridono in molti, mentre la cerimonia si avvia alla conclusione. Si sciolgono le righe e l’assessore Santini fa un ultimo ringraziamento: "Grazie a tutti, oggi è un giorno importante, è quello di un sogno che si avvera". E da lunedì, adesso con la benedizione della produzione, ripartiranno le riprese. Con Dustin Hoffman, Helen Hunt, Sofia Boutella, Giacomo Giannotti, Jonno Davies e Laura Morante, al lavoro per il film dove le bellezze di Lucca saranno parte essenziale di un progetto che la città non potrà dimenticare.