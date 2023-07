LUCCA, Fidapa e Banca Generali insieme per l'inclusione attraverso lo sport

“Campioni sempre! Lo sport come esempio di forza e inclusione” è il focus dell’evento a cui ha dato vita Fidapa szione di Lucca, sensibile a questa problematica, insieme a Banca Generali che sostiene lo sport proprio come esempio di forza e inclusione. “La vita ci riserva a volte delle amare sorprese che pregiudicano la nostra integrità fisica e ci condizionano nel vivere quotidiano – premette Emiliana Martinelli, presidente di Fidapa Bpw sezione Lucca – . Le donne e gli uomini sono però in grado di reagire e riuscire a trovare e a ritrovare un senso alla loro esistenza. E noi a questa capacità di fantastico riscatto abbiamo voluto dare risalto con questo speciale evento che ha ospitato le testimonianza a presa diretta degli atleti Paralimpici. Un ringraziamento particolare per l’organizzazione a Anna Pieroni, consulente finanziario di Banca Generali Private“. Gli interventi sono stati quelli di Enzo Ruini, responsabile della sostenibilità in Banca Generali, e poi di Martina Vozza, testimonial di “Banca Generali Private”, la stella più giovane della Nazionale Azzurra di sci alpino Paralimpico, che a soli 19 anni dopo aver partecipato alle Paralimpiadi di Pechino nel 2022, in questa stagione 20222023 si è confermata ai vertici internazionali della disciplina vincendo 2 medaglie d’argento, assieme alla sua guida Ylenia Sabidussi, ai mondiali di Espot (Spagna).

Nella sede di Confindustria era presente anche Paolo Tavian, presidente Fisip (Federazione Italiana Sport Paralimpici) ha accompagnato Martina Vozza e la sua guida. In più Silvia Parente, figura iconica dello Sport Paralimpico Italiano, che ha vinto 5 medaglie alle Paralimpiadi nello sci alpino, ed è salita su podi mondiali sia nella vela che nell’arrampicata. E Federica Brignone, sciatrice alpina italiana (discesa, supergigante, slalom gigante, slalom speciale, combinata) vincitrice di 3 medaglie Olimpiche e altrettante iridate.