“Lucca Fashion Weekend“ chiude con un bel successo

Grande successo e ottimi riscontri di pubblico e partecipazione per la seconda edizione di Lucca Fashion Weekend, la manifestazione dedicata alla moda che ha visto tre giorni ricchi di appuntamenti, tra installazioni, talk, mostre ed esposizioni suggestive nei palazzi d’arte tra i più belli della città. Un evento che ha saputo coinvolgere importanti brand di moda nazionali e internazionali, con sfilate di capi inediti, shooting open air, presentazioni, ma anche e soprattutto le storiche attività cittadine, con spazio per la gastronomia, l’artigianato e le tradizioni. Centinaia gli scatti di appassionati e visitatori per le vetrine di Artisanal Crossroad ed esemplare la sinergia tra le numerose attività che si sono unite per realizzare progetti congiunti nell’ambito della manifestazione, come l’evento a Palazzo Tucci o l’Orange Show nel quartiere Arancio.

Tra le iniziative più apprezzate, inoltre, il progetto ‘Via della Seta’, che ha centrato l’ambizioso obiettivo di far rivivere Via dei Fossi, che fu sede principale delle botteghe di artigiani per la lavorazione della seta. Alla realizzazione di questa iniziativa hanno contribuito i proprietari dei fondi attualmente in disuso, che hanno messo a disposizione i locali, la tessitrice Laura De Cesare e l’associazione delle Tessitrici Lucchesi, che ha tenuto apprezzati laboratori e dimostrazioni, oltre all’artista Francesco Zavattari che ha curato lo speciale allestimento della via e le associazioni di categoria che hanno organizzato un mercato di prodotti artigianali.

Non è mancata la presenza di illustri personaggi del settore moda, come Anna Molinari, fondatrice del brand Blumarine, che ha tenuto un partecipato talk nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte, delineando prospettive uniche su come le materie prime e l’innovazione influenzano l’imprenditoria nel settore moda. Da menzionare infine la grande copertura mediatica dell’evento, che ha attirato l’attenzione di professionisti dell’informazione da tutta Italia. Hanno seguito infatti la manifestazione per tutti i tre giorni testate come Vanity Fair, Vogue, Rai, Sky, Il Tempo, Grazia e molte altre, oltre a decine di influencer del settore moda.

“Siamo soddisfatti dei riscontri di questa seconda edizione – commenta l’assessore Paola Granucci, ideatrice della manifestazione – che rappresenta un ulteriore passo in avanti dopo i già ottimi risultati dello scorso anno. Lucca capitale della moda per qualche giorno“.