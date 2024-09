Lucca è sempre più jazz. Il Passaglia in concerto

Lucca è città della musica, classica, certo, ma anche jazz. Una storia importante che guarda avanti con fiducia, grazie a manifestazioni come il Lucca Jazz Donna e ai giovani talenti che anche su quel palco hanno modo di farsi conoscere, come succederà domani al Real Collegio. Per questo concerto, infatti, Lucca Jazz Donna ospita il bravissimo Gruppo jazz del Liceo musicale “A. Passaglia” che aprirà la serata portando sul palco l’energia e la bravura di Eva Perin (voce), Sofia Ricciardi (pianoforte), Bruno Sbragia (tromba), Tommaso Magnani (chitarra), Jacopo Lippi (basso) e Daniel Scott Phillips (batteria). A seguire, Ottavia Rinaldi con “Harpbeat Trio”, con l’arpa jazz di Rinaldi. Un tuffo in un contemporary jazz morbido e sorprendente, arricchito dal contrabbasso di Carlo Bavetta e dalla batteria di Andrea Varolo. Chiudono la serata Cettina Donato al pianoforte e Zoe Pia al clarinetto che presentano “Mito”, un progetto dedicato ai miti delle due grandi isole italiane, Sicilia e Sardegna. Storie fatte di sangue, di passioni, di razionale e irrazionale, dèi che scendono in terra per salvare i mortali o per ucciderli, raccontate tra musica contemporanea, jazz d’avanguardia e world music.

L’ingresso è libero e gratuito. Sul palco, come sempre, Michela Panigada storica conduttrice e regista degli appuntamenti del festival. La realtà del territorio invitata a farsi conoscere e presentare la propria attività è il Centro Affidi della Piana di Lucca. Lucca Jazz Donna si chiuderà il 22 settembre in San Francesco con Karima, Rita Marcotulli con il Giovanni Tommaso Quartet e Teresa Morici.