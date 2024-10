Lucca e Malta più vicine nel nome di Cartasia con gli abiti di Dimech

Mentre a Lucca si è chiuso il sipario di questa bella edizione, Lucca Biennale Cartasia non si ferma e sbarca a Malta con uno dei più apprezzati artisti ospitati quest’anno alla mostra indoor di Palazzo Guinigi: James Dimech. Gli incredibili abiti in carta di Dimech, infatti, sono esposti a designMT, expo dedicata al design, in corso proprio in questi giorni. Promossa dalla Malta Crafts Foundation in collaborazione con Golden Glitch e con il supporto dell’Arts Council Malta, designMT è una vetrina internazionale dedicata alla creatività, dove la tradizione incontra l’innovazione, proprio come accade a Lucca Biennale Cartasia. Le opere di Dimech, interprete della “wearable art” (l’arte da indossare), sono esposte al Fortress Builders di La Valletta, una delle quattro sedi dell’expo. Oltre ad alcuni degli spettacolari abiti di carta realizzati dal designer e artista originario proprio di Malta, Dimech ha allestito negli spazi a lui dedicati dei grandi pannelli con le foto delle sue creazioni esposte a Lucca Biennale Cartasi, a Palazzo Guinigi.