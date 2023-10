LUCCA: Confcommercio Imprese sull'Edizione 2023 di Lucca Film Festival: Un'Esperienza da Incorniciare

E’ un giudizio molto positivo quello di Confcommercio, nel commentare l’edizione 2023 di Lucca Film Festival. “Un cast di ospiti stellare – così l’associazione di Palazzo Sani -, sale cinematografiche e auditorium stracolmi di persone, eventi nelle piazze: crediamo che quella appena conclusa sia stata une delle edizioni più belle di sempre, se non addirittura la migliore, nella storia della manifestazione. La nostra associazione è orgogliosa di esserle a fianco da tanti anni in modo attivo e concreto, attraverso il sostegno a iniziativa in cartellone come Lucca Effetto Cinema o l’aperitivo con una della star del festival”.

“A tale proposito – prosegue Confcommercio – intendiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: gli organizzatori in primis naturalmente, a partire dal presidente di Lucca Film Festival Nicola Borrelli, ma anche gli enti e gli sponsor, per arrivare infine a tutti i locali che hanno partecipato a Effetto Cinema e ai negozi che hanno aderito all’iniziativa dell’aperitivo”.

“Crediamo – chiude la nota – che questo festival sia la dimostrazione lampante di quanto il cinema di qualità abbia ancora grande appeal sul pubblico e attendiamo sin da ora con trepidazione l’edizione del ventennale del prossimo anno”. Il saluto a Lucca Film Festival è nostalgico, ma l’edizione 2024, c’è da giurarci, consolerà riservando ancora sorprese, star sul red carpet e tanto divertimento in nome del cinema e dei suoi protagonisti.