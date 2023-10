Lucca Comics, sicurezza potenziata dopo le polemiche su Israele

Lucca, 31 ottobre 2023 – Alla vigilia dell’inizio di Lucca Comics and Games, cresce l'allerta sicurezza. La manifestazione si terrà a Lucca dal domani a domenica 5 novembre. Dopo che sulla manifestazione si sono concentrate polemiche ed è cresciuto il numero delle defezioni a causa del patrocinio concesso alla rassegna dall'Ambasciata di Israele, si e' deciso di elevare il livello dei controlli per evitare che Lucca Comics possa diventare un palcoscenico per atti dimostrativi.

La società privata che si occupa della sicurezza ha deciso di rafforzare i controlli sul pubblico atteso nei cinque giorni della manifestazione e prevederli non più a campione come in passato, bensi' di estenderli ad un numero molto più elevato di spettatori e renderli molto più minuziosi che in passato. Prevedibile un incremento delle code agli accessi.