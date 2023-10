Comics, sbarco stellare. L’assalto dei trecentomila con sabato già sold out

Lucca, 31 ottobre 2023 – La quiete prima della magica tempesta Comics è quasi finita. Domani arriva il ciclone in cui fumetto, videogioco e cinema compongono una galassia in cui sarà possibile viaggiare in ogni direzione. Sul piede di partenza circa 290mila appassionati, tanti sono i biglietti venduti con il sold out già certificato per la giornata di sabato. Dita incrociate per il meteo, che potrebbe riservare ancora qualche bizza, mentre la macchina organizzativa mette a punto i servizi. In questi giorni Sistema Ambiente ha posizionato 3.500 cestini per la raccolta dei rifiuti all’interno delle Mura e nelle vie di periferia interessate dalla manifestazione, comprese le strade e le piazze che saranno percorse dai pedoni arrivati con mezzi propri o mezzi pubblici.

Per gli addetti ai lavori Sistema Ambiente fa sapere che saranno posizionati, oltre ad un cassone per gli imballaggi in materiali misti, al campo Balilla, anche diversi contenitori carrellati presso i punti ristoro e i luoghi individuati per lo svolgimento della manifestazione come il Palazzetto, il Polo Fiere. Sono impiegati in entrambi i turni un autista con gruetta e 4 operatori per la raccolta dei rifiuti principalmente costituiti da imballaggi in carta e imballaggi metallici presso gli stand in allestimento. Per i parcheggi a gestione Metro sono previsti, oltre al posizionamento di un consistente numero di cestini gettacarte (circa 800), anche una pulizia straordinaria mediante spazzamento meccanizzato programmato.

Durante il periodo dell’evento per rimuovere la gran massa di rifiuti prodotti a causa della manifestazione che interessa spazi molto più vasti rispetto agli anni scorsi, saranno impiegate sul territorio squadre di operatori in aggiunta a quelle di normale impiego. In particolare, con servizio in turno serale (22/6.20), si prevedono tre squadre ognuna formata da 14 operatori coordinate da tre assistenti, composte da 1 spazzatrice 6 metri quadrati e una da 4 mq con 12 operatori, per spazzamento e raccolta sacchi nelle strade del centro storico interessate dalla manifestazione comprese le Mura, la stazione, zona Polo Fiere, Palazzetto dello Sport e il Campo Balilla. Sempre con il medesimo orario (22/6.20) sarà effettuata anche la raccolta alle isole fuori terra Garby con 5 operatori e 3 per raccolta delle utenze non domestiche del centro storico e le isole interrate con 2 operatori verranno vuotate con orario 4/10.20. Durante lo svolgimento della manifestazione saranno impiegati 8 operatori su 2 turni (mattina e pomeriggio) per effettuare la vuotatura dei cestini e le postazioni straordinarie posizionate. Il servizio porta a porta di periferia proseguirà regolarmente.

Intanto il patrocinio dell’ambasciata israeliana a Lucca Comics ha convinto la Cgil di Lucca a rinunciare alla partecipazione e così anche la nota fumettista Fumettibrutti, al secolo Josephine Yole Signorelli. E mentre il sindaco Mario Pardini rilascia in un’ampia intervista (ieri) su Radio Capital, il Pd comunale evidenzia che “Il palcoscenico internazionale della manifestazione poteva servire per gridare a gran voce che si fermassero i bombardamenti sui civili di Gaza e, allo stesso tempo, di far sentire alta e forte la condanna di Hamas e dei suoi metodi assassini che non rappresentano i palestinesi“. Anche se, sottolinea il Pd, “il festival non deve diventare teatro di scontro ideologico tra fazioni“.