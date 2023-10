Lucca Comics, boom di biglietti: sabato 4 novembre è “sold out”. Totale a quota 283mila

Lucca, 30 ottobre 2023 – Mentre fioccano ancora le aspre polemiche incrociate che ruotano intorno al patrocinio dell’ambasciata di Israele alla rassegna, dopo il “no“ di Zerocalcare, Lucca Comics & Games sfonda quota 283mila biglietti venduti e sfiora anche il tetto “sold out“ degli 80mila ingressi per la giornata di sabato 4 novembre. Pronti a sfidare anche il meteo.

La polemica, com’era prevedibile, comunque non si placa. "Il patrocinio dell’ambasciata israeliana al LuccaComics ci spinge a rinunciare alla nostra presenza. Comprendiamo sia prassi consolidata il patrocinio di ambasciate dei paesi di provenienza degli artisti che realizzano l’immagine del festival, ma non possiamo ignorare che le forze israeliane stanno incessantemente assediando e bombardando la Striscia di Gaza, con immani perdite di vite civili". Queste le parole di Amnesty Italia su X (ex Twitter) per annunciare la la rinuncia. “Questo si chiama razzismo”, è il commento immediato del vicepremier Matteo Salvini a questa presa di posizione.

Da parte sua l’onorevole Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra) sottolinea che "di fronte alla strage islamista e al massacro della popolazione di Gaza non servono tifosi con l’elmetto in testa. Dalle parti della destra abbiano rispetto per la scelta di ZeroCalcare e di Amnesty di non partecipare a Lucca Comics. Rispettino la loro onestà intellettuale e la loro coerenza, Salvini e parlamentari FdI non la buttino sempre in caciara. Quello che sta accadendo in Medio Oriente, dalla terribile strage terroristica di Hamas fino alla ingiustificabile mattanza dei palestinesi di Gaza da parte del governo di Israele, non è un derby di calcio, credo che non serva davvero a nessuno avere a che fare con dei tifosi con l’elmetto in testa".

Anche l’ex presidente di Lucca Crea, Francesca Fazzi, interviene nella polemica aperta da Zerocalcare, criticandone la scelta. "Ci sono momenti – scrive Francesca Fazzi – in cui una superficiale lettura della realtà diventa colpevole. Il patrocinio dell’ambasciata israeliana a Lucca Comics&Games è stato annunciato in conferenza stampa a Firenze il 29 giugno 2023 a fronte della firma del manifesto da parte dei fratelli Hanuka, notissimi artisti del settore. Non permettiamoci confusioni e banali, quanto pericolosi, falsi accostamenti. Pratichiamo la ragione in tempi di follia. Io non ci sto".