Bando unico per i centri estivi. Quest’anno sono più inclusivi . Già disponibili i voucher dedicati

A partire da questa edizione l’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, ha individuato una modalità condivisa per rendere più inclusivo il progetto estivo, coinvolgendo fin da subito bambini e ragazzi con disabilità. Il Comune di Lucca infatti dà la possibilità a tutti i bambini e ragazzi con disabilità (ai sensi della Legge 104/92 art. 3, comma 3) che frequentano o che escono nell’anno corrente dalle scuole di ogni ordine e grado, e fino a 23 anni di età, di poter frequentare qualsiasi centro estivo, anche al di fuori del territorio comunale, purché si trovi all’interno dei comuni della Piana di Lucca.

“Insieme ai colleghi assessori dei Comuni della Piana, ai sindaci e all’Asl, abbiamo voluto un cambio di passo nell’erogazione di un servizio così importante per le famiglie – afferma l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – . Declinare l’idea di inclusione che abbiamo, e farlo in maniera effettiva, questo è l’obbiettivo che ci siamo posti, consapevoli che le famiglie hanno bisogno, appunto, di concretezza e sostegno. D’ora in poi, quindi, ci sarà un unico bando che riguarderà tutti i bambini e i ragazzi, ferma restando la valutazione da parte dell’Asl, come accade da sempre, per tutte le esigenze e programmazioni di un percorso efficace e più adatto a coloro che necessitano di sostegno. Siamo orgogliosi di questo risultato, che non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma un ulteriore punto di partenza”.

Per favorire la frequentazione di queste attività, che rappresentano un importante momento di aggregazione e un valido sostegno alla conciliazione fra lavoro e famiglia, l’amministrazione comunale mette inoltre a disposizione i voucher, agevolazioni economiche spendibili presso uno dei soggetti inseriti nell’elenco comunale degli organizzatori e gestori dei centri.

Ciascun voucher è riferito a un periodo di iscrizione alle attività estive di almeno due settimane, anche non consecutive, e servirà per la totale o parziale copertura della frequenza, fino ad un massimo di 180 euro. In particolare, sarà erogato il contributo massimo di 180 euro alle famiglie con Isee fino a 20mila euro, mentre il voucher sarà non superiore a 110 euro per le famiglie con Isee da 20mila a 30mila euro.

Le richieste dovranno essere presentate entro il 27 maggio prossimo, solo in modalità online collegandosi al sito www.comune.lucca.it e seguendo il seguente percorso: Sportello Telematico - Servizi Scolastici e per l’infanzia – Andare al Centro Estivo - Concessione del contributo per la frequenza dei centri estivi – Accedi a ecivis. Questi i 35 soggetti fra i quali le famiglie potranno scegliere il centro più adatto ai propri figli: Anffas Lucca ets-aps, Animatamente aps ets, asd Academy Porcari, asd Atletica Virtus Lucca, asd Circolo Nuoto Lucca, asd club Scherma Lucca t.b.b, asd Estate Giovani, asd Freestyle Valico, asd gs libertas System Volley, asd Gym Star, asd Koala Sun Play, asd L’arca di Noè, asd Libertas Ponte a Moriano, asd Lucca Informa aps, asd Ludec aps, asd Nuova Cobra, asd Porcari Volley, asd Samarcanda, asd Scuderie Toschi, asd Small Stars Montecarlo, associazione Naturalmentebimbi, associazione Oratorio Sant’Anna, associazione Stella Italia onlus, circolo anspi Vivere San Pietro a Vico aps, circolo San Michele – Guamo, comitato provinciale aics Lucca aps, Don Aldo Mei soc.cop.soc., ets centro antiviolenza Luna aps, Fonte del Sorriso aps, Happy Gym srl ssd, Kreativa aps, L’impronta soc.coop. Soc., Scuola infanzia paritaria Moni-Cong.Oblate Spirito Santo, Scuolina Raggi di Sole odv, ssd Sport & Fun.

L’avviso pubblico e i documenti per presentare la domanda di partecipazione ai centri estivi sono reperibili sulla home page del sito del Comune. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected]. Domani a partire dalle 16, al Centro delle famiglie di via Consani a San Concordio si svolgerà un open day dedicato aperto a tutte le famiglie.