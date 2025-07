Lucca Comics & Games strizza l’occhio al Paese del Sol Levante

Proseguono suscitando grande interesse le attività di Lucca Comics & Games, partner del Padiglione Italia, all’interno dell’Esposizione Universale 2025. Dopo la grande partecipazione agli incontri organizzati con il festival che hanno visto ospiti del livello del Sensei Yoshitaka Amano, ambassador del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka; il maestro Go Nagai, creatore di personaggi come Mazinger, Goldrake e Devilman, insignito del prestigioso Premio Pegaso alla Cultura della Regione Toscana, proseguono in Giappone le attività della rappresentanza di Lucca Comics & Games, capitanata dal direttore Emanuele Vietina, per incontrare gli stakeholders di livello mondiale, sia già in contatto con la manifestazione che nuovi, in un’ottica di arricchimento dei contenuti dell’edizione di quest’anno, sia soprattutto in una visione di più ampio respiro, guardando all’importante anniversario dei 60 anni del festival che cadranno nel 2026.

Intanto il festival ha omaggiato il sensei Shoji Kawamori, designer della serie animata Macross e addirittura di un intero padiglione dell’Expo di Osaka, di un singolare dono, appositamente realizzato in ricordo della partecipazione negli anni scorsi del sensei al festival di Lucca Comics & Games e, in particolare, della sua visita alla Torre Guinigi: una riproduzione di un robot della serie Macross che scala il monumento alberato simbolo di Lucca, realizzato da Mario Gatto (già assistente di Kawamori al Lucca C&G 2024).

Le attività di Lucca Comics & Games si sono spostate anche a Kyoto, dove il gruppo di lavoro ha fatto visita all’International Manga Museum, per il secondo round di incontri con i maggiori esponenti delle realtà del sollevante, potendo interagire sia con i rappresentanti della struttura, che dell’annesso centro studi sul manga, in vista della nascita del Museo Internazionale del Fumetto di Lucca.