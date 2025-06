E Giani premia il padre di Goldrake. Il prestigioso “Pegaso“ a Go Nagai

Lucca Comics & Games partner del Padiglione Italia a Osaka sarà tra i protagonisti nella settimana della Regione Toscana dal 14 al 19 luglio: eventi, ospiti e un’installazione per celebrare i legami tra Giappone e cultura italiana. Due momenti significativi per la cultura del fumetto nel mondo, organizzati da Lucca Comics & Games, sono in programma all’Expo Osaka 2025, nella settimana dedicata alla Regione Toscana.

Il leggendario maestro Go Nagai (foto), creatore di personaggi come Mazinga, Goldrake e Devilman, riceverà il 14 luglio il Premio Pegaso alla Cultura della Regione Toscana, consegnato dal presidente Eugenio Giani: lo stesso Giani dialogherà col popolarissimo sensei sull’influenza di Dante Alighieri nel suo lavoro. La versione manga di Go Nagai della Divina Commedia è l’unica versione a fumetti presente nella collezione di Commedie, la più ampia del mondo, conservata nel Museo Casa Natale di Firenze. L’incontro è stato reso possibile grazie a Lucca Comics & Games, partner del Padiglione Italia all’Esposizione Universale che, a seguito dell’incontro col maestro Nagai, presenterà il progetto Museo Internazionale del Fumetto di Lucca, mostrando i primi render della struttura che celebrerà e studierà il fumetto e tutti i linguaggi della cultura popolare internazionale e le moderne forme di storytelling e narrazione visuale.

"La partecipazione della Toscana all’Expo di Osaka – ha detto il presidente Eugenio Giani - sarà un viaggio attraverso i valori che da secoli caratterizzano il nostro territorio: capacità intuitiva, sapienza derivata dall’esperienza e attenzione profonda per la bellezza intesa come genio creativo. In questo spirito abbiamo voluto rendere omaggio a una figura simbolica della cultura giapponese come Go Nagai. Conferiremo il Pegaso alla Cultura a questo geniale autore e sceneggiatore che ha saputo parlare al mondo intero con i suoi personaggi quali Mazinga e Goldrake e contribuire alla conoscenza di Dante grazie alla sua potenza narrativa che testimonia la capacità di raggiungere il cuore delle persone attraverso il linguaggio universale delle emozioni."