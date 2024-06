Lucca Comics & Games. Ecco il primo campo estivo

Un’estate all’insegna del divertimento, dove la cultura pop incontra lo sport e le passioni si uniscono per regalare ricordi indimenticabili e attimi memorabili: dal 30 giugno al 6 luglio si terrà il primo campo estivo di Lucca Comics & Games, che sarà aperto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 22 anni.

La splendida e suggestiva location di Borgo Giusto, immersa tra le colline dell’entroterra lucchese, ospiterà una settimana di laboratori e attività ispirate alle passioni fondanti del celeberrimo festival toscano, condivise da centinaia di migliaia di giovani e giovanissimi. I partecipanti potranno vivere avventure uniche, in cui si alterneranno le attività sportive che sono alla base degli Experience Summer Camp, laboratori dedicati al fumetto, attività di gaming, incontri con ospiti straordinari e anticipazioni dal community event Lucca Comics & Games, che si terrà a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre 2024. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Lucca Crea s.r.l. ed Experience Summer Camp, realtà leader nel settore, che organizza campi estivi da quasi 40 anni, con il patrocinio di Toscana Promozione Turistica.

Sarà possibile vivere emozionanti sfide ai principali titoli per Nintendo Switch tra cui Mario Kart 8 Deluxe e Nintendo Switch Sports. E tra i grandi ospiti di questa prima edizione, sarà presente anche il notissimo content creator Paolo Catozzo, in arte Joepad17: attivo dal 2014 su Youtube Italia con il suo canale di gaming, terrà una masterclass in cui illustrerà ai partecipanti del Summer Camp come comunicare efficacemente i videogiochi su YouTube in modo sicuro e con un linguaggio adatto a tutte le età. Gli appassionati della Nona Arte giapponese potranno esplorare la propria passione con il laboratorio di fumetto Manga, realizzato in collaborazione con la Lucca Manga School, ideato per stimolare la creatività e la progettazione offrendo la possibilità di esplorare le dinamiche alla base della creazione di una storia.

Ma Lucca Comics & Games è anche vivere le proprie passioni, raccontarle e condividerle, per questo sarà presente come ospite e insegnante una delle creator più conosciute e apprezzate: Giulia Uda conosciuta come “Lo specchio di Grimilde”. Questo laboratorio, come un viaggio tra animazione e digitale, è dedicato alla scoperta, alla curiosità e alla magia che si nasconde contemporaneamente nel mondo del cinema e nel mondo dei social. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, fino ad esaurimento posti.