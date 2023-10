Lucca Comics&Games: il tetris di parcheggi e sosta. Ecco le soluzioni

Lucca, 13 ottobre 2023 – Mentre Lucca Comics & Games prosegue con una prevendita record di biglietti che hanno già sfondato quota 120 mila, in città avanza l’allestimento dei padiglioni, secondo un piano ormai rodato e coordinato con il Comune. L’allestimento delle strutture è partito dalle aree non occupate dai parcheggi dei residenti per poi arrivare, solo nell’ultima settimana, a toccare San Romano, piazza Bernardini e Corso Garibaldi.

Intanto Metro ha stabilito le zone che saranno adibite a area sosta nelle immediate vicinanze del centro storico, adeguando le tariffe massime giornaliere che passano da 15 a 16,50 euro per le auto. Le aree individuate da Metro sono almeno una quindicina: Campo di Marte, e in particolare piazza Matraini e Ragghianti; Macelli, in piazza Caduti sul lavoro e in via Pubblici Macelli oltreché nelle aree del mercato ortofrutticolo recintate poste a est e a ovest del fabbricato circolare; il Mercato ortofrutticolo, in piazza Leonardi e via Filzi; la Stazione, con il parcheggio in via Montegrappa e l’area scalo merci; in via Luporini (accorpando le due aree); al cimitero in via delle Tagliate, dove l’1 e il 2 novembre sarà comunque consentita la sosta di due ore – nella prima porzione – ai visitatori dell’area cimiteriale per le celebrazioni dei defunti e di ognissanti; piazzale Don Baroni, nell’area est di via Galileo Galilei, lato Borgo Giannotti; parate del Palatucci, in zona Stadio, al Polo Fiere.

A San Concordio al polo scolastico nella zona est e in piazza Aldo Moro; alle Officine Lenzi (per abbonati ticket Metro); al Foro Boario, alla Motorizzazione, nell’area privata e asfaltata circostante il fabbricato di proprietà che si trova in viale Luporini. I residenti nonché gli abbonati Metro, potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento gestiti dalla società Metro srl, a eccezione dei parcheggi in struttura e a prenotazione.

La sosta per le persone con disabilità sarà gratuita, a eccezione dei parcheggi dove è prevista la prenotazione. Cento posti saranno inoltre riservati al Mazzini e 20 al Polo Fiere. L’introito della sarà integralmente riconosciuto dal Comune a Metro per l’allestimento e la gestione straordinaria delle aree di parcheggio.

I parcheggi per i giorni della manifestazione sono già prenotabili on line sul sito di metro a: eventi.parcheggilucca.it/.