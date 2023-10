Lucca Comics&Games, viaggio alla scoperta del fumetto underground all’Agorà

Lucca, 10 ottobre 2023 – Lucca Comics & Games ci invita a compiere un viaggio alla scoperta del fumetto "underground" venerdì 13 ottobre, alle ore 18, la chiesina della Biblioteca civica Agorà di Lucca con l’appuntamento ad ingresso libero: "Tutto e` interno a tutto. AkaB", il secondo del ciclo di appuntamenti "Self area go", dedicati al mondo delle autoproduzioni, promosso dal festival in collaborazione con la Biblioteca civica Agorà e il Comune di Lucca.

Una serie di incontri che ci avvicineranno all’edizione 2023 del festival al via il 1 novembre, con l’obiettivo di scoprire e conoscere sempre di più un lato del mondo della produzione fumettistica non sempre conosciuto dal grande pubblico . Proprio la Self Area è una delle sezioni più vivaci e interessanti dell’area dedicata ai Comics, fucina di talenti emergenti, autoproduzioni, sperimentazioni artistiche e vetrina per il fumetto underground. Il 13 ottobre saranno Carlotta Vacchelli, Marco Contin (fondatore dell’associazione AkaB), e Ubrick (artista e autore amico di AkaB) a raccontare al pubblico l’eredita` estetica e professionale di AkaB (al secolo Gabriele di Benedetto, 1976-2019), autore sfaccettato e instancabile operatore del fumetto già insignito nel 2020 dello Yellow Kid come Maestro del Fumetto al festival.

Nel corso dell’incontro si traccerà una ricognizione dell’attività di AkaB, dalla fondazione dello "Shock studio" al progetto pubblicato postumo, "Le mani di Z" (Eris Edizioni, 2020), concentrandosi sugli episodi di convergenza tra le pratiche dell’autoproduzione e del graphic novel e sull’importanza del lavoro collettivo e della tutela reciproca nelle professioni del fumetto. Tutto e` interno a tutto. AkaB è una vera e propria anticipazione delle mostre che inaugurano il 14 ottobre a Palazzo Ducale, tra le quali quella spicca proprio quella dedicata alle opere dell’artista, dal titolo "AKAB: qui non esiste morale" a cura proprio di Carlotta Vacchelli.

Il terzo e ultimo appuntamento di "Self area go", venerdì 20 ottobre (alle 18) con una approfondimento su alcuni grandi autori e autrici che hanno mosso i primi passi proprio dalla Self Area, con Lucca Crea, Fondazione Tuono Pettinato e Biblioteca Agorà, dal titolo "Tutti per la Self area, la Self area per tutti!", un dialogo tra la Fondazione Tuono Pettinato,e le autrici La Tram (Margherita Tramutoli) e Alice Milani.

Durante il festival Lucca Comics & Games la Self area, ospitata alla Chiesa dei Servi, resta aperta a ingresso libero, perché costituisce il palcoscenico di eccezioni per tanti autori e proprio da qui sono partiti molti di quelli che hanno riscosso un grande successo anche internazionale, tra i quali appunto Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro), prematuramente scomparso nel 2021.