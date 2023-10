Lucca Comics & Games è il vero polo della letteratura fantasy internazionale

A meno di un mese dal festival, i biglietti di Lucca Comics & Games, venduti in prevendita on line volano oltre la soglia dei 190 mila, con giornate come il 4 novembre, che hanno già visto volatilizzarsi oltre la metà dei tagliandi disponibili (90 mila al giorno) e che si prospettano quindi come la giornata più “calda“. Intanto il festival si attesta anche come appuntamento d’eccezione per la letteratura fantasy, ospitando in questa edizione tantissime presentazioni ed anteprima. Attesisissima la regina francese del genere, Christelle Dabos, per la prima volta in Italia con Edizioni EO per incontrare i fan dell’Attraversaspecchi con ben due giornate dedicate il 4 e 5 novembre. L’autrice della saga fenomeno con oltre mezzo milione di copie vendute presenterà proprio a Lucca il suo ultimo romanzo: "Qui, solo Qui" (Edizioni EO).

Non poteva mancare, per lei, un incontro-confronto con la regina del fantasy italiano, Licia Troisi, per un paragone tra la letteratura nostrana e d’Oltralpe (il 5 novembre alle 10,30 all’Auditorium del Suffragio). Per la prima volta in Italia anche l’autrice di "Darkest Mind", saga da cui è stato tratto l’omonimo film, Alexandra Bracken, che al festival lancerà il suo nuovo romanzo "Silver in the Bone" (Sperling & Kupfer editore), dal 3 al 5 novembre (Auditorium San Girolamo il 4 novembre ore 12) per dialogare sulla sua carriera e sul suo nuovo libro con la content creator Chiara Cecilia Santamaria, alias Machedavvero e BoomFiction.

Tra i ritorni dei grandi autori internazionali, invece, si colloca Christopher Paolini, che prenderà parte al festival nella sua accezione digitale: l’autore del pluripremiato "Eragon" sarà ospite del canale Twitch di Lucca Comics & Games il 1° novembre per presentare in anteprima assoluta Murtagh (Rizzoli edizioni), il nuovo spin off della celebre saga del Cavaliere di Draghi e della sua draghessa Saphira.

Il romanzo sarà nelle librerie dal 7 novembre, ma i fan della saga potranno preordinare in fiera una delle 1.000 copie con copertina variant in edizione limitata ed esclusiva. Paolini sarà poi in Italia dal 7 al 10 dicembre, in collaborazione con Lucca Comics & Games, per un tour d’eccezione che partirà da Roma e risalirà lo stivale fino a Milano.