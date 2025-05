Due corsi gratuiti per il settore informatico

Ict Expert: partono a Lucca due corsi gratuiti per lavorare nel settore informatico. Security specialist forma una figura di responsabile dell’analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un sistema informativo, mentre il Software developer è un tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software. Entrambi i corsi, organizzati a Lucca dall’agenzia formativa Per-Corso partono a breve e sono gratuiti poiché programmatt dalla Regione Toscana. Inoltre, per i partecipanti è prevista una indennità di frequenza.

Security specialist: il grande sviluppo di Internet, la costruzione di reti di sempre maggiore complessità e l’aumento esponenziale degli attacchi informatici comporta ottime prospettive occupazionali, se in possesso delle necessarie competenze tecniche ed organizzative. Il corso prevede 500 ore totali, di cui 120 in aula, 180 in laboratorio, 30 di orientamento e 170 ore di stage in aziende del settore.

Software developer: le prospettive occupazionali sono buone, in particolare per chi unisce ottime doti di precisione e di affidabilità ad una approfondita conoscenza tecnica. Il corso prevede 660 ore totali, di cui 140 in aula, 290 in laboratorio, 30 di orientamento e 200 di stage in aziende del settore.

Iscrizioni entro 26/5; chiamare è 0583 333438 - 333305 o 329 8055362 - Martina Talini ([email protected]).