Lucca Comics & Games, arriviamo. Il popolo del festival prepara lo sbarco

Lucca, 14 ottobre 2023 – Lucca Comics & Games... arriviamo. Non è solo il titolo dell’omonima pagina Facebook, ma il “grido” del popolo del fumetto (e non solo) che si prepara a occupare Lucca – pacificamente – per partecipare all’evento targato 2023.

La pagina Facebook indicata, è un po’ lo specchio attraverso il quale l’ansia di trovare alloggio campeggia visibilmente; è qui che si trovano persone che vengono alla manifestazione da dieci anni e che in comitiva alloggiano in città: una defezione dell’ultimo minuto, costringe gli “inserzionisti” a cercare nuovi compagni di casa e lo fanno attraverso il noto social.

Una bacheca che si anima mesi prima dell’annuale evento e che si muove attraverso richieste e informazioni in generale sull’edizione.

Anche per i Comics, dunque, si cerca casa: lo fa il padre che vuole regalare un weekend al figlio che compie 18 anni, lo propone l’agenzia che offre una scelta di appartamenti dentro le Mura.

I costi variano: a volte qualcuno avanza critiche, ma nella maggior parte dei casi e alla luce di un evento di questa portata, si fa uno strappo (al portafoglio), perché Lucca Comics & Games rappresenta un appuntamento irrinunciabile. C’è chi chiede 300 euro per sette giorni, chi 100 a notte con il posto auto. Ma non manca neppure chi mette a disposizione, a un paio di chilometri dal Centro, una sistemazione per parcheggiare auto, furgoni e caravan con possibilità di transfer.

Insomma, è una città che si mobilita adattandosi all’evento che insieme al Summer Festival fa di Lucca “la” città di riferimento. Inutile sottolineare che gli alberghi sono al completo.

"Niente di nuovo sotto il sole – scherza Pietro Bonino responsabile di Federalberghi di Lucca – anche quest’anno la manifestazione porta in città tanta gente e le strutture sono da tutto esaurito, quindi non possiamo che esserne soddisfatti".

Se Lucca e Piana non sono sufficienti a ospitare l’onda colorata che la raggiunge, ci pensano aree limitrofe: la Versilia, per esempio. "Ormai Comics & Games è diventato l’evento che prolunga la stagione estiva – dichiara Paolo Corchia di Federalberghi Versilia – le strutture attendo questa manifestazione – che anche quest’anno fa registrare molte presenze – per chiudere in attesa di riaprire in primavera; lavorano maggiormente quelle di Viareggio e Lido ma anche Forte dei Marmi fa registrare numeri interessanti; naturalmente si tratta perlopiù di una platea giovanile che tiene conto, com’è ovvio, di contenere le spese".

Fuori dalla provincia di Lucca, molta gente trova sistemazione anche a Montecatini dove alloggiano in tanti, arrivando a cercare un tetto fino a Pistoia, ma anche verso la costa con città come Pisa – dove le strutture ricettive certo non mancano – dove nel periodo della manifestazione lucchese trovare una camera è una chimera. Insomma, Comics & Games muove le connessioni a livello territoriale e questo fa indubbiamente avvicinare i luoghi alle persone.