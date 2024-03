Lucca Collezionando, un successo. Il ’pop’ da Lucarelli a Lupo Alberto

Taglio del nastro e prima giornata di Lucca Collezionando già affollata dalle prime ore. Il festival vintage-pop più amato da appassionati e appassionate e dalle famiglie alla ricerca di un divertimento slow continuerà anche oggi al Polo Fiere. Tra i momenti clou della prima giornata, l’ingresso ufficiale nella Walk of Fame – la raccolta di impronte delle mani lasciate dagli artisti di Lucca Comics & Games e Lucca Collezionando – di Giancarlo Alessandrini, “papà” visivo di Martin Mystère, e Roberto Diso, uno dei principali disegnatori di Mister No. E ancora il primo incontro di Carlo Lucarelli, per la presentazione ufficiale del fumetto Julian da lui scritto con Stefano Fantelli, disegni di Marcello Mangiantini e i colori di Letizia Castagna Cut-Up Publishing (in anteprima a Lucca).

Il conduttore e scrittore aspetta il pubblico anche in un incontro domenicale sui crimini tra il giallo e il nero. E ancora il seguitissimo panel su l’evoluzione da Paperinik a PK con Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Tito Faraci e Alessandro Sisti e un prezioso dibattito sul giornalismo e il fumetto in Italia con Luca Valtorta (Repubblica - Robinson), Riccardo Corbò (Rai 3) e Rachele Bazoli (Lo Spazio Bianco).

Oggi invece il pubblico potrà partecipare ad altri momenti emozionanti, a partire, insieme a Guido Silvestri in arte Silver e Francesca Fontana, dalla celebrazione dei 50 anni del lupo più famoso del fumetto italiano con l’incontro “L’evoluzione della specie: da Lupo Alberto a… Lupo Alberto“ (ore 13.30). Da non perdere anche l’installazione che racconta il percorso grafico e storico Silver, spazio perfetto per foto indimenticabili. Non mancherà un tributo ad Alfredo Castelli, già ospite di Lucca Collezionando nel 2023: “Si parla di Alfredo, che Bufo!“, con Daniele Caluri, Silver, Mario Gomboli, Giancarlo Alessandri. Dalle ore 17.15 Dj Osso farà divertire il pubblico con un dj Set in stile Collezionando. L’originalità consiste in un dj set fuori dagli schemi normali, basato sulla musica vintage (’70, ’80, ’90 e Happy), con contaminazioni di musica attuale, il tutto caratterizzato da originali mash up.