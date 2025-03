Lucca Collezionando 2025. Fumetti e Manga a scuola

Aspettando la nuova edizione di Lucca Collezionando, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 22 e 23 marzo, Lucca Crea e Comune di Lucca hanno invitato i professori a seguire una speciale scuola di “fumetto”. Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, ha preso il via “Docenti sui banchi!” un ciclo di tre incontri che si terranno al Cred, in Via Sant’Andrea 33, dalle 16.30 alle 18.30 per introdurre il fumetto e il manga come strumenti formativi, da utilizzare nella scuola.

Organizzato da Lucca Crea e Comune di Lucca, con Zefiro, agenzia formativa, grazie anche alla sponsorizzazione tecnica di Grimaldi Impianti, “Docenti sui banchi” fa parte delle attività di avvicinamento a Lucca Collezionando 2025, e rientra nelle azioni formative propedeutiche al Concorso Nazionale “Teste tra le nuvole – Fumetti e Manga in classe”! powered by Lucca Comics & Games, realizzato in collaborazione con il partner tecnico Canva.

A salutare i professori al primo giorno di lezioni l’assessore del Comune di Lucca, Simona Testaferrata, l’amministratore di Lucca Crea, Nicola Lucchesi e la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Marta Castagna.

Il corso che ha appena preso il via a Lucca è la prima attività formativa collegata al nuovo concorso nazionale “Teste tra le nuvole” che porta fumetto e manga nelle classi di tutta Italia, lanciato durante l’ultima edizione del festival e dedicato a tutte le scuole di ogni ordine e grado e recentemente presentato dal direttore Emanuele Vietina a Casa Sanremo. E’ possibile vedere il video al link https://www.youtube.com/watch?v=apwxptHKkdA.

I docenti di quest’anno saranno tre, uno per ogni incontro: Daniele Bonomo in arte Gud, fumettista disegnatore e formatore, Filippo Rossi, editor sceneggiatore e docente, e Caterina Rocchi, fondatrice della Lucca Manga school, mangaka e docente. Infatti, proprio Gud, la Scuola Internazionale di Comics e la Lucca Manga School stanno sviluppando i kit formativi all’interno del concorso nazionale. Biglietti, sconti e convenzioni disponibili sono sulla pagina online di Lucca Collezionando.