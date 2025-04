Lucca Classica. L’evento clou con Nicola Piovani

La quarta giornata di Lucca Classica, propone oggi ancora una volta un programma ricchissimo, con 24 appuntamenti, dalle 10 alle 23:30, tra cui troviamo due omaggi a Puccini, l’esecuzione di un inedito di Mozart, il concerto di Silvia Chiesa e Maurizio Baglini e il concerto di Nicola Piovani al Teatro del Giglio Puccini. Tutti gli eventi del mattino saranno aperti con un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco.

Alle 10:30, la chiesa di San Salvatore ospita “Le voci del flauto”, con musiche di Reinecke, Franck, Doppler mentre alle 10:45, all’Oratorio degli Angeli Custodi, sarà possibile ascoltare una vera rarità, la “Ganz kleine Nachtmusik” di Mozart, un trio d’archi inedito, recentemente riportato alla luce, con introduzione di Angelo Foletto. Alle 12, in San Salvatore ci saranno i giovani del conservatorio con “La voce del violino” mentre alle 12:15, all’Oratorio degli Angeli Custodi, Marco Scolastra rende omaggio ad Aldo Ciccolini con musiche di Rossini e Satie e introduzione di Sandro Cappelletto.

Alle 14 la Girlesque Street Band porterà energia e colore partendo dal loggiato di Palazzo Pretorio. Alle 15 tre scelte: a Villa Guinigi, “Classical Folk Songs” tra Britten, Rodrigo, Villa-Lobos e De Falla; all’Oratorio degli Angeli Custodi, la musica da camera e “Quei bellici accenti ascolti il mio core”; all’Auditorium del Boccherini, “L’arte e la cura”: una riflessione di Raffaele Domenici sul potere terapeutico delle espressioni artistiche, con Alberto Bologni (violino). Alle 15:30 a Palazzo Mansi “Da Schubert ai contemporanei”. Sempre al Conservatorio, alle 16, “Le composizioni per pianoforte di Puccini” con Simone Soldati e l’introduzione di Gabriella Biagi Ravenni e Virgilio Bernardoni. Alle 16:30, al Museo Casa Natale Puccini caccia al tesoro musicale per famiglie e bambini.

Alle 17 in San Salvatore, un suggestivo concerto con musica del XIII e XIV secolo a cura di Concentus Lucensis. In contemporanea, al Boccherini Silvia Chiesa e Maurizio Baglini con la musica di Šostakovič e l’introduzione di Angelo Foletto. Alle 17:30 a Palazzo Mansi, “Tanto gentile e tanto onesta pare, Sonetti di Dante e Petrarca in musica”, mentre a Villa Guinigi c’è Janice Misurell-Mitchell con “Il flauto da Bach al contemporaneo”. Alle 17:30 in San Francesco “Ladre di Sabbia”, un racconto potente e toccante tra musica e arti visive che illumina la realtà drammatica delle “ladre di sabbia” di Capoverde, costrette a raccogliere la sabbia dalle splendide spiagge per venderla alle imprese di costruzione. Alla stessa ora, agli Angeli Custodi viaggio nella musica inglese dal XVI al XVIII secolo con Ars liberalis ensemble. Alle 18, per il ciclo “La musica nei luoghi di cura”, alla Casina Rossa – Centro salute mentale, due studenti del Boccherini, mentre alle 18 al San Girolamo evento in collaborazione con il Puccini Chamber Opera Festival.

Alle 21:15 uno dei momenti più attesi con Nicola Piovani al Teatro del Giglio con “Note a margine”. La serata – realizzata con il sostegno di MAG – Broker assicurazioni - sarà impreziosita dalla consegna a Piovani del Premio Lucca Classica, un riconoscimento che celebra il talento e lo straordinario contributo alla musica e alla cultura a livello internazionale. Alle 23:30 all’auditorium del Boccherini il Gianni Schicchi di Puccini messo in scena dagli allievi del Conservatorio.