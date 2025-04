Lucca Classica, il finale . È la Notte della Taranta

Dopo cinque giorni di grande musica, incontri ed emozioni, il Lucca Classica Music Festival si avvia alla conclusione. Oggi la città si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico diffuso, con eventi dalla mattina fino al gran finale con l’orchestra e i ballerini della Notte della taranta (nella foto). Alle 18.15 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, andrà in scena infatti uno spettacolo vibrante e travolgente che fonde l’anima della città di Boccherini con la tradizione popolare della tarantella.

Una chiusura in festa che invita il pubblico a ballare e condividere l’energia collettiva della musica (biglietti: platea e palchi centrali intero €30, ridotto €25; galleria e palchi laterali interi €20, ridotto €15; speciale giovani under 18 e studenti conservatorio €10). La giornata si apre alle 10.30 quando all’Oratorio degli Angeli Custodi saranno eseguiti alcuni quartetti e quintetti d’archi di Boccherini e Haydn, con gli allievi del Conservatorio (biglietto € 2) mentre alle 10:45 all’auditorium del “Boccherini” ci sarà un concerto dal titolo “Da Mozart a Chopin” (ingresso €2).

Sempre in auditorium, alle 12.30, sarà protagonista la musica di Ravel (€2). Alle 12:15 all’Oratorio degli Angeli Custodi, l’ensemble Ricreazione armonica propone un suggestivo appuntamento dedicato ai madrigali amorosi del Cinquecento (biglietto €2). Alle 15 e alle 16 in San Salvatore due appuntamenti con i giovani musicisti: nel primo, protagonista sarà il pianoforte con la musica di Ravel, Debussy, Liszt; nel secondo, violino, clarinetto e pianoforte presentano un programma tra bagatelle e canzonette (ingresso €2). All’Oratorio degli Angeli Custodi, alle 15, “La voce del clarinetto” con brani di Poulenc e Saint-Saëns e alle 16:30 l’omaggio a Palestrina, con il Gruppo vocale Stereotipi (biglietto €2). Alle 16, da Palazzo Pretorio, parte la banda Gaetano Luporini di San Gennaro. Anche il programma di oggi conferma come Lucca Classica sia una manifestazione capace di connettere generazioni, culture e sensibilità diverse, offrendo esperienze che restano nella memoria di chi le vive.

Musica come festa, racconto e incontro: questo è il festival promosso dall’Associazione Musicale Lucchese che è in grado di annunciare anche le date delle prossime due edizioni. Nel 2026 Lucca Classica si terrà dal 29 aprile al 3 maggio; nel 2027, dal 30 aprile al 4 maggio. Il programma completo del festival è su www.luccaclassica.it; i biglietti sono in vendita su Vivaticket e alla biglietteria, in Chiasso Barletti al numero 14.