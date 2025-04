Lucca Classica. Chitarre by night e super ospiti

Prende il via oggi l’undicesima edizione del Lucca Classica Music Festival. La giornata inaugurale contiene un assaggio di quasi tutti gli ingredienti di questa edizione: la musica nei luoghi di cura, i bambini e i ragazzi che suonano, le bande e la loro cultura musicale, i grandi autori immortali. Il Festival si apre - come accade ormai da qualche anno - nella hall dell’ospedale San Luca, dove alle 16 si terrà un concerto di chitarra con un allievo del Conservatorio “L. Boccherini”.

Un momento di musica dedicato ai pazienti e al personale sanitario con pagine di Antonio Lauro, Mario Castelnuovo-Tedesco e Mauro Giuliani. Alle 17 uno spazio per le orchestre giovanili con Archibaleno Suzuki Ensemble. Nella prima parte si esibiranno i bambini dei corsi Children’s Music Laboratory insieme ai loro genitori; nella seconda parte, gli allievi dei corsi di violino, viola e violoncello con Metodo Suzuki (biglietto 2 euro). Alle 18:30, nella chiesa di Santa Maria Bianca “Vento di primavera!”, spettacolo ispirato alle riflessioni di fratel Arturo Paoli con la musica di Vivaldi a cura del Laboratorio Orchestrale Lucchese (ingresso libero).

Oggi alle 20.45 in piazza San Francesco l’energia delle bande giovanili Anbima di Lucca e della Lombardia che eseguiranno Scossa elettrica. Marcetta brillante SC72 di Giacomo Puccini e poi l’Inno d’Italia per accompagnare il pubblico nella chiesa di San Francesco dove alle 21:15 si terrà il concerto inaugurale. Prima della musica, Oreste Bossini introdurrà il programma e dialogherà con Peppe Vessicchio, primo grande ospite di questa edizione. Poi il concerto con l’Orchestra del Conservatorio “Luigi Boccherini”, il soprano Laura Catrani e il direttore Valerio Galli. In programma capolavori di Boccherini, Berio e Stravinskij (biglietto € 10 e € 8).

La prima giornata si conclude alle 23 all’Auditorium del Conservatorio con “La notte delle chitarre”: oltre 50 chitarristi da tutta la Toscana e non solo si riuniscono nella Boccherini Youth Guitar Orchestra, diretti da Dario Vannini, con musiche di Astor Piazzolla e Maximo Diego Pujol (biglietto €2). Una giornata intensa, simbolo dell’identità del festival.