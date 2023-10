LUCCA: Circolo del Cinema - Prime Visioni: Novità e Grandi Classici

Il Circolo del Cinema di Lucca riprende l’attività dell’anno sociale 2023, ringraziando nuovamente tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo inizio di stagione, augurandosi che il sostegno resti duraturo nel tempo e consenta di continuare anche in futuro l’attività, in “prima linea” a difesa della visione dei film in sala. Da parte del Circolo c’è e ci sarà sempre il massimo impegno, in mezzo a una marea di offerta di cinema in streaming, a ricercare quei film non omologati, poco distribuiti, ma che avrebbero bisogno di concludere il proprio percorso nel luogo per il quale sono stati creati. Film dimenticati ma al tempo stesso grandi produzioni, autori importanti, luoghi esotici ed anche un omaggio alla lunga carriera di Liliana Cavani che, dopo 20 anni di inattività, torna sul grande schermo con il film tratto dall’omonimo saggio del fisico Carlo Rovelli.

Il primo film del nuovo ciclo sarà “November – I cinque giorni dopo il Bataclan“ di Cédric Jimenez, al cinema Centrale domani 5 ottobre alle ore 21.15. Il 12 ottobre si prosegue con il capolavoro di Cristian Mungiu, “Animali selvatici (nella foto una scena)“, continua con “L’ordine del tempo“ di Liliana Cavani (giovedì 19 ottobre) e con “Il boemo“ di Petr Vàclav (giovedì 26 ottobre), prodotto tra gli altri dal produttore lucchese Michele Saragoni. E infine “A thousand and one“ di A.V. Rockwell (giovedì 9 novembre) e “Pacifiction – Un mondo sommerso“ di Albert Serra.

In programma poi due altri appuntamenti che saranno definiti a breve. Per accedere alle proiezioni è necessaria la tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso e anche una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante l’attività del Circolo. Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale oppure in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo.