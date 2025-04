Lucca capitale del riciclo di carta: "L’evento per un futuro sostenibile"

Per tutta la settimana che si apre domani e fino al 13 aprile, la nostra città diverrà la capitale del riciclo della carta e cartone. ’’Paper week’’ – un evento volto a spiegare al pubblico i benefici che si ottengono dal riciclo – è stata inaugurata ieri mattina sotto il loggiato di Palazzo Pretorio. L’iniziativa, che l’anno scorso si è svolta a Salerno, è stata voluta da Comieco, dal Comune, Sistema Ambiente, Lucart spa e della federazione Carta e Grafica e Unirima e col patrocinio del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Anci, Utilitalia e Rai Toscana, ha visto presenti al taglio del nastro molte personalità istituzionali, a partire dal sindaco Pardini, dall’assessore al turismo, Remo Santini e dall’assessora all’ambiente, Cristina Consani. Presenti anche i vertici di Comieco, il presidente Amelio Cecchini, il direttore generale Carlo Montalbetti e la presidente Sandra Bianchi di Sistema Ambiente. Ha presenziato anche Lucca Biennale Cartasia e la direttrice Federica Moretti, che partecipa con la mostra “carta inattesa”. "Siamo orgogliosi – dice il sindaco Pardini – di ospitare la Paper Week, un evento che non coinvolge solo la nostra città, ma tutta l’Italia".

"Questa manifestazione - dichiara il presidente di Comieco Amelio Cecchini – è un momento di comunicazione a tutti i livelli. Parliamo al settore industriale, perché Lucca ricicla un milione e 200 mila tonnellate e ha una grande importanza economica. Ma parliamo soprattutto al cittadino. Lui è l’attore principale, con quel semplice ma importante gesto di raccolta differenziata".

Nell’ambito della Paper Week, il corso di laurea magistrale dell’Università di Pisa in “tecnologia e produzione della carta e del cartone”, Assocarta, Confindustria Toscana Nord e Lucense si fanno promotori di un convegno dal titolo “La carta made in Italy: formazione, riciclo e sostenibilità”. L’iniziativa, che si terrà martedì dalle ore 10 alle ore 13, nella sala Vincenzo Da Massa Carrara della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, rientra nell’ambito della giornata del made in Italy, promossa dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Saranno proprio i temi della formazione, del riciclo e della sostenibilità al centro degli interventi previsti nella prima parte dell’incontro.

A seguire, molti altri saranno gli eventi nell’ambito della manifestazione, reperibili sul sito www.comieco.org.

Flaminia Pardini