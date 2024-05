Lucca Blues Festival. Seconda giornata con la star Ian Siegal

Il Lucca Blues Festival, organizzato dall’associazione Luccablues con il patrocinio del Comune di Capannori vivrà oggi, nella piazza del mercato coperto di Marlia, la sua seconda giornata. Artisti provenienti da Spagna, Brasile, Gran Bretagna e Italia erano in cartellone per questi due giorni del festival. Oggi Luca Giordano e Victor Puertas presenteranno in anteprima il disco di Luca “Night time boogie”, già acclamato come una delle sorprese di questa stagione; insieme a loro anche Netto Rockfeller, produttore del cd con la sua etichetta “Blue Crawfis Records”. Seguirà il grande bluesman inglese Ian Siegal, vincitore dei “British Blues Awards dal 2010 al 2013 e tra i primi artisti ad essere introdotto nella Hall of Fame britannica. Nell’area del festival si potranno inoltre trovare street food, birra artigianale, mercatino vintage di dischi e cd, libri, fumetti, disegni. Sarà presente anche uno stand di Emergency. L’apertura della manifestazione,a ingresso libero, sarà alle ore 19, mentre i concerti inizieranno alle 21.