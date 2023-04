Lucca Bimbi 2023, aperta la prevendita

È aperta la prevendita online per partecipare alla settima edizione di Lucca Bimbi, la più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini (dai 2 ai 12 anni) e alle famiglie, che si terrà il 13 e 14 maggio al Real Collegio di Lucca. Sul sito online www.luccabimbi.combiglietti è già possibile acquistare i biglietti, in modo da poter saltare la fila nei giorni dell’evento.

Tante le novità di questa edizione: come la nuova area pirati con un eccentrico Jack Sparrow, e la grande Area Museale con percorsi culturali e storici curati dal Museo di Storia Naturale di Pisa, e poi i vari spettacoli e mini musical Disney come “Coco” e “Encanto”. Tante le conferme come l’area preistorica e scientifica, l’area Lego, il ballo delle principesse e il percorso delle fiabe. Oltre ovviamente ai tantissimi laboratori creativi, di arte e d’ingegno. È dunque ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la manifestazione ideata da Vitalba Scalia, Carmelo Arena, e dal piccolo Manuél, e organizzata e promossa da Conexo APS, con il gratuito patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana e Real Collegio di Lucca.