Lucca batte Italia-Argentina. I fratelli pasticceri Carrara vincono Pechino Express

Lucca contro ’Italia-Argentina’ uno a zero. D’altra parte i fratelli Carrara, maestri pasticceri che hanno inventato dal nulla il loro impero in California, lo avevano detto all’inizio e ripetuto come un mantra per tutto Pechino Express: "Siamo qui per vincere". E hanno vinto abbandonandosi persino alla commozione (in particolare Damiano) di chi sa di aver dato tutto (troppo?). Certo è che una parte della tifoseria ha preso il largo quando nel corso del bellissimo viaggio sfida sulle rotte del Vietnam-Laos-Sri Lanka hanno buttato fuori dalla corsa il mitico Fabio Caressa e figlia. E poi non è piaciuta proprio a tutti la frase "io so’ io e voi...", che probabilmente voleva strappare l’ironia che le conferì l’insuperabile Alberto Sordi. Ma il traguardo li ha premiati, ed è davvero difficile poter affermare che non se lo meritassero: hanno dominato. Nell’ultima puntata della Rotta del Dragone a far la differenza anche un’idea geniale: dovevano caricare su un bus dieci persone vestite di bianco. Non trovandole hanno acquistato altrettante t-shirt e risolto. Così hanno battuto prima le ’Amiche’ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e poi le ’Italia-Argentina’ Antonella Fiordelisi e Estafania Bernal, arrivate seconde. "E’ stato un viaggio straordinario che ci ha fatto attraversare tante vite di persone diverse che ci hanno ospitato senza nulla in cambio – ha detto Damiano al fianco del fratello Massimiliano dopo il solenne annuncio del presentatore Costantino della Gherardesca –. Le porteremo sempre nei nostri ricordi. Questa vittoria per noi è un nuovo riscatto, dopo il successo in America. Ci sono tanti obiettivi e sogni ancora da realizzare, è solo l’inizio". E ancora: "Fare un viaggio insieme è stato pazzesco, è stato il viaggio nel viaggio, il racconto della nostra vita. La nostra determinazione e la voglia di crescere e migliorare ci ha accompagnato sempre, l’uno ha supportato l’altro". Si sono anche urlati contro, uno dei momenti più tesi è stato quando Massimiliano ha perso la preziosissima mappa che però era stata sistemata precariamente nella tasca esterna dello zaino da Damiano. Ma alla fine la ’fratellanza’ ha unito e vinto. E ora Damiano, 38 anni (Massimiliano 36), che al di là dell’oceano ha creato il mondo delle ’Carrara Pastries’, aspetta la nascita del primo figlio ad agosto. La vittoria più dolce.

Laura Sartini