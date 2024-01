Lucca a stelle e strisce. Due vetrine mondiali in onda sulla Bbc e “Dream of Italy“ Usa

C’è anche Lucca con le sue imponenti Mura tra i protagonisti di una delle serie tv più popolari e viste della BBC, il canale della tv pubblica inglese. “Amanda & Alan’s Italian Job”, ovvero gli attori Amanda Holden e Alan Carr, celebrità nel Regno Unito, sono partiti da Fabbriche di Vergemoli in Garfagnana per ristrutturare vecchie case a un 1 euro e si sono spostati nel capoluogo per un giro in risciò sui viali alberati delle Mura di Lucca e per ammirare altre bellezze della città.

Le otto puntate dedicate alla Lucchesia e alla Toscana del popolare format britannico vanno in onda ogni venerdì su Bbc 1 e Bbc Iplayer. La serie racconta la destinazione con un tocco di leggerezza, umorismo e vede i due protagonisti alle prese con varie esperienze e attività nella città che li ospita, valorizzandone la storia e le attrazioni. Le riprese a Lucca, in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Lucca, si sono svolte a agosto e una delle scene clou ha vista protagoniste le Mura, simbolo della città. Un vero e proprio spot internazionale per Lucca, visto che la prima stagione della serie si è rivelata un grande successo, attestandosi su una media di 3.9 milioni di spettatori a puntata, con un picco massimo di 4.6 milioni.

A Lucca e alle sue residenze di prestigio ha dedicato una puntata anche un altro famoso programma inglese: Holiday Home Show, con una sfida per trovare la casa più bella nel centro storico lucchese. Ma la città prosegue la sua scalata mediatica anche oltre oceano. E’ infatti on line la puntata di Dream of Italy, famoso show televisivo trasmesso negli Stati Uniti dal canale Pbs. In questo episodio spicca l’intervista a Andrea Bocelli, in cui il cantante svela il suo amore sviscerato per le opere di Giacomo Puccini.

Proprio il Maestro, i suoi luoghi e le atmosfere pucciniane che fanno sognare milioni di americani sono al centro del format di Kathy McCabe, conduttrice e ideatrice della serie tv dedicata interamente alle bellezze delle città italiane, in questo viaggio tra Lucca, Forte dei Marmi e Lajatico. Lucca però sarà protagonista in maniera più ampia di un altro episodio in programmazione tra il 2024 e il 2025. Alla puntata hanno collaborato la guida turistica Gabriele Calabrese, gli studenti del liceo musicale A.Passaglia, il Puccini Museum e la Pasticceria Taddeucci. A breve inoltre è attesa l’uscita della puntata dedicata a Palazzo Pfanner di Italian Dream (Sogno Italiano) che sarà trasmessa su Amazon Prime.

“Nuove vetrine internazionali per Lucca – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – grazie a una scrupolosa strategia di promozione che sta facendo breccia nel Regno Unito e negli Stati Uniti, come dimostrano questi approfondimenti mirati e i dati turistici in continua ascesa. Proseguiamo, giorno dopo giorno, verso obiettivi sempre più ambiziosi e all’altezza della bellezza del nostro territorio”.