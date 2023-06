Lucart dalla parte dei bambini Tanti progetti con Save the Children

L’impegno di Lucart triplica, specialmente verso i ragazzi in difficoltà. Quella di Lucart, gruppo cartario multinazionale conosciuto per i brand Tenderly, Tutto Pannocarta e Lucart Professional è da sempre una storia di innovazione, ma anche di amore per l’ambiente e di aiuto reciproco. Proprio da questo spirito si rinnova, anche per quest’anno, la collaborazione con Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini. "Siamo orgogliosi di rinnovare per il quarto anno consecutivo la nostra collaborazione con Save the Children, una realtà che si sposa perfettamente con i nostri valori e che siamo lieti di poter supportare - ha commentato Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart - A partire da quest’anno daremo il nostro contributo anche ai Punti Luce di Potenza e Prato, oltre al tradizionale sostegno agli Spazi Mamme e ai Fiocchi in Ospedale come già fatto in precedenza"

Lucart ha scelto di supportare Save the Children sostenendo tre importanti progetti dell’Organizzazione: Spazio Mamme, Fiocchi in Ospedale e Punti Luce. Nello specifico, Spazio Mamme si occupa di bimbi 0-5 e dei loro genitori offrendo loro un luogo gratuito dove poter lavorare nell’individuazione e nel rafforzamento delle proprie competenze, nella gestione delle risorse economiche e nell’emancipazione del nucleo familiare da condizioni di deprivazione.

Il progetto Fiocchi in Ospedale nasce, invece, per favorire la salute dei più piccoli nei primi 1.000 giorni, i più importanti per ogni bambino, per ascoltare e accompagnare futuri e neogenitori in un periodo cruciale.

I Punti Luce di Save the Children, invece, sono spazi ad alta densità educativa, che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative ed educative. All’interno di questi spazi Lucart ha scelto di raddoppiare il proprio impegno e di prevedere attività di volontariato aziendale. Nel mese di luglio, infatti, le ragazze e i ragazzi dei punti Luce di Potenza e di Prato avranno la possibilità di visitare gli stabilimenti Lucart di Avigliano e di Borgo a Mozzano per scoprire da vicino l’affascinante mondo della produzione della carta.