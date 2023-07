L’U-Boat per i 25 anni di Lucca Summer Festival

Un regalo speciale. L’orologio U-Boat, prestigioso marchio fondato da Italo Fontana, per celebrare il 25° anniversario del Lucca Summer Festival, è stato consegnato ieri sera personalmente dal suo creatore a Mimmo D’Alessandro, prima del concerto di Norah Jones, nel villaggio Vip di Cortile degli Svizzeri. “Sono onorato - spiega Italo Fontana - di poter consegnare questo ricordo a colui che da 25 anni rende la nostra città unica al mondo. Il Lucca Summer Festival è un evento che appartiene, ormai, non soltanto a Mimmo D’Alessandro che ne è stato il fondatore, ma a tutta la città che ne ricava turismo di alta qualità, musica e risonanza internazionale. Come i nostri orologi, anche il Lucca Summer Festival costituisce un’eccellenza lucchese e io che lucchese lo sono dalla nascita, non posso che essere orgoglioso di questa manifestazione. Lunga vita, quindi, al Summer Festival“.