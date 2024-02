Lotta contro la violenza di genere. Incontro pubblico: libro e ospiti. Al Ciaf l’evento dei Lions Club

Sarà ancora Gallicano al centro delle dinamiche di sensibilizzazione contro la violenza di genere, luogo dove dal 2009, data tragicamente conosciuta per il femminicidio della ventenne Vanessa Simonini, le coscienze di tutta la comunità si sono accese con forza per perseguire con determinazione e senza soluzione di continuità il fine di coinvolgere il maggior numero di persone in merito al tema, purtroppo, ancora molto caldo e attuale.

Domenica, alle 17, all’interno del Ciaf, nella piazzetta San Giovanni di Gallicano, si svolgerà infatti un incontro denominato “Se le vittime di Femminicidio potessero parlare“, dove si terrà la presentazione del libro “Ti Bacio Quando Torno“ alla presenza dell’autore Cataldo Lo Iacono, che interverrà nel dibattito a seguire. L’importante incontro pubblico, promosso dai Club Lions Valle del Serchio, Pietrasanta-Versilia Storica e Lucca Host, con il patrocinio del Comune di Gallicano e dell’Associazione “Non Ti Scordar di Te“, si snoderà in due parti e sarà arricchito dalla presenza di Maria Grazia Forli, la mamma di Vanessa Simonini, e da Silvia Lucchesi, assessore alla Cultura, Sociale e Pari Opportunità del Comune di Gallicano. Silvia Lucchesi avrà un ruolo come moderatrice e anche come avvocato nella parte in cui si affronterà il tema del processo, allargando il dibattito anche alle leggi e alle regole per la detenzione degli autori di femminicidio. Tema sul quale molti sforzi ha concentrato Maria Grazia Forli che da anni combatte per ottenere la giusta pena, senza sconti, sempre nel ricordo della figlia Vanessa. La campagna contro la violenza sulle donne promossa dai Lions Club verte sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, attraverso l’informazione sull’importanza della non violenza contro le donne, tema sempre più al centro del dibattito pubblico.

"Se si guardano i rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - sottolineano i Lions in una nota - , si stima che il 35 per cento delle donne nel mondo ha fatto esperienza di qualche forma di violenza fisica o sessuale. Inoltre, i bambini che crescono in famiglie violente spesso perpetuano o fanno esperienze di violenza più tardi nella vita. Per rovesciare questo terribile corso delle cose è fondamentale diffondere la cultura del rispetto, della dignità e della non violenza".

"La violenza non può creare, ma soltanto distruggere. Noi, come Lions, ci impegniamo a dar voce a chi non ce l’ha e vogliamo far risuonare forte il messaggio della solidarietà e dell’aiuto ai deboli - conclude la nota - . L’auspicio è quello di continuare, nell’ottica del “We Serve“, a sostenere e diffondere la cultura della prevenzione e della lotta contro la violenza sulle donne".

Fiorella Corti