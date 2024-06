Il lucchese Lorenzo Bellandi è tra i vincitori della 23ª edizione di Racconti nella Rete. Laureato nel ramo di Ingegneria Gestionale all’Università di Pisa, è impiegato in un’azienda metalmeccanica della provincia. “Ho scoperto” - dice Bellandi” - “nonostante una vita spesa negli studi scientifici, di avere una predisposizione interna per la scrittura, che riesce a catapultarmi in un mondo in cui posso vivere emozioni e sensazioni estremamente amplificate ed intense, percepite dunque in una maniera che mai avevo provato”. Il suo racconto si intitola “Blu” e narra la tenera storia di un palloncino e di un bambino.