Lorenzo Baglioni show “Siamo le foto che scartiamo“

Il teatro dei Differenti di Barga ospita, il prossimo 21 settembre alle ore 21 (ma i biglietti sono già in prevendita), lo spettacolo “Siamo le foto che scartiamo” con Lorenzo Baglioni. Il cantante, autore e attore fiorentino ma con origini grossetane, ha al suo attivo una già significativa carriera artistica con alle spalle anche una apparizione a Sanremo. Baglioni però non è solo cantautore (famosa la sua canzone Il congiuntivo presentata a Sanremo 2018), ma è anche attore, conduttore televisivo e un eclettico divulgatore: professore di matematica, ha scritto una ventina di canzoni didattiche dai titoli significativi: Le leggi di Keplero, Logaritmi, Secchione is the new figo…“.

“Siamo le foto che scartiamo” è uno spettacolo attualissimo, ironico e intelligente che conquisterà tutti, uno spettacolo in cui Lorenzo si muove con naturalezza: il filo conduttore dello show è quello della comunicazione, tema molto attuale nell’era del web e dei nativi digitali. Didattica, scuola, social network, media, fake news, pubblicità. È tutta una questione di comunicazione. Una pièce divertente che si presta anche per i ragazzi delle scuole e insegnanti. L’evento è inserito nel Festival “I Musei del Sorriso”.

Info e prenotazione biglietti (posto unico 5 euro): Ufficio Cultura del Comune di Barga 0583 724791724727 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) ed email [email protected]