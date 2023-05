L’omaggio a Ugo Conti Retrospettiva in S.Caterina

Successo per la mostra fotografica allestita in questi giorni nella chiesa di Santa Caterina, in via del Crocifisso: si tratta della “Retrospettiva“ dedicata a Ugo Conti, fotografo lucchese che ci ha purtroppo lasciato nel 2022. L’interessante iniziativa è organizzata dall’associazione fotografica “WeLovePh“ di Lucca in collaborazione con il Foto Club Lucchese BFI (nella foto Paolo Bini e Carlo d’Olivo) e resterà aperta nei giorni feriali dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, con ingresso libero, fino a domenica 21 maggio.

Un doveroso omaggio a un bravissimo fotografo che ha lasciato il segno con immagini in bianco e nero senza tempo, sempre ricche di spunti narrativi e poetici. Una continua sperimentazione, la sua, dall’infrarosso che era la sua principale passione alle immagini realizzate con il foro stenopeico, ai netti contrasti di luci e ombre dal sapore quasi onirico.

Ugo Conti, nato a Lucca nel 1929, aveva iniziato ad accostarsi alla fotografia già da giovanissimo. "Un giorno lontano – raccontava lui stesso – nel 1938 qualcuno mi pose in mano un apparecchio fotografico a soffietto, mi disse di inquadrare nel mirino una scena di paesaggio e di abbassare una levetta. Poi mi fece assistere allo sviluppo della pellicola e, qualche sera dopo, alla stampa a contatto, mediante un torchietto. Sono convinto che la mia passione per la fotografia nacque proprio quella sera, quando vidi, su un pezzetto di carta ancora bagnata, l’immagine del paesaggio che avevo ripreso...".

La sua prima macchina fotografica fu una Billy Record Agfa a soffietto degli anni ’30. Per il suo amore e l’entusiasmo incondizionati manifestati nel mondo fotoamatoriale, Ugo Conti aveva anche conseguito il titolo di benemerito della Fiaf, la Federazione italiana delle associazioni fotografiche (di cui dal 2005 al 2010 è stato delegato provinciale), rivestendo anche la carica di vice presidente del Fotoclub Lucchese.

Ha conosciuto e lavorato con alte personalità del mondo della fotografia italiana e straniera, quali Frank Dituri, Franco Fontana, Joan Fontcuberta, Maurizio Galimberti, Toni Garbasso, Beppe Lami, Elena Mannini, Joan Powers, Fulvio Roiter, Giuliana Scimè, Vivien A. Hewitt, Erminio Annunzi. Dal 2005, per alcuni anni, era stato anche collaboratore esperto fotografico dell’Archivio Fotografico Lucchese. Insomma una mostra da non perdere, aperta fino a domenica prossima.

