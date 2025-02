Lo staff di Galli make-up artist al Festival

La bellezza “made in Lucca“ al Festival di Sanremo 2025, grazie a Francesco Galli e al suo Donaflor hair & beauty staff (nella foto). Il professionista lucchese della bellezza torna al Festival, questa volta come make-up artist, dopo la sua partecipazione, in qualità di parrucchiere ufficiale, all’edizione del 2020. Il team di Donaflor hair & beauty, guidato da Francesco Galli e con sede in viale San Concordio a Pontetetto, è pronto a calcare nuovamente il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston.

Quello di make-up artist è un ruolo di grande rilievo, frutto di una collaborazione con la Perini Group, un’azienda che da anni opera al fianco del Festival, selezionando i migliori professionisti del settore beauty. Sotto la guida della referente Erika Fulceri, Donaflor hair & beauty è orgogliosa di contribuire ancora una volta alla magia del Festival, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza e creatività per curare il make-up di una delle manifestazioni più amate d’Italia.

"Partecipare al Festival di Sanremo è sempre un onore e una sfida entusiasmante. Siamo lieti di essere stati scelti per rappresentare il nostro salone e la nostra professionalità in un evento così importante", commenta Francesco Galli.