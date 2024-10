Lo stadio comunale si è rifatto il look. Ristrutturazione e messa a norma

Nel comune di Careggine gli uffici sono costantemente al lavoro per i tanti progetti che riguardano la riqualificazione e la promozione di nuovi spazi su tutto il territorio, spiegano dall’amministrazione comunale guidata dalla prima cittadina Lucia Rossi. Tra i diversi in divenire, altri sono giunti a buon fine e sono pronti per essere messi a disposizione dei cittadini, ma anche dei visitatori e dei turisti. Così, dopo l’inaugurazione degli importanti lavori di ristrutturazione del centro storico che si è tenuta domenica scorsa durante la tradizionale "Festa della Castagna" alla presenza, tra gli altri, del neo presidente della Provincia Marcello Pierucci e del consigliere regionale Mario Puppa, particolarmente legato a questo speciale angolo di Garfagnana del quale è stato sindaco per 15 anni, Lucia Rossi ha annunciato un nuovo traguardo raggiunto, che sarà ufficializzato domani pomeriggio.

Si tratta dell’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dello stadio comunale "Carlo Toni", oltre alle nuove strutture turistico-sportive, sempre in loco. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 14.30 in località "Il Piano", nel capoluogo, quando è attesa anche la partecipazione del governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il progetto, per un totale di 1.035.022,41 euro, frutto di finanziamenti da vari enti, tra i quali i Ministeri dello Sport e dell’Interno, la Regione Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio, ha previso il rinnovamento completo dello stadio comunale portato agli standard normativi vigenti, per garantire sicurezza e funzionalità agli sportivi e agli spettatori.

Accanto a questa importante ristrutturazione, sono state realizzate poi nuove strutture turistico-sportive, tra le quali l’impianto polivalente, destinato a molteplici discipline sportive. A disposizione l’impianto da padel, per soddisfare l’interesse crescente verso questa disciplina, il percorso footing, immerso nel verde, ideale per gli amanti della corsa e delle passeggiate, l’immancabile spazio dedicato al tiro della forma, tradizionale disciplina locale, oltre a un’area camper attrezzata, pensata per il turismo itinerante e per incentivare la presenza di visitatori nella zona. "L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per il rilancio dell’offerta sportiva e turistica del territorio di Careggine - commenta Lucia Rossi - , con l’obiettivo di promuovere attività all’aria aperta e attrarre nuovi flussi di visitatori, valorizzando il locale patrimonio naturale e culturale".

Fiorella Corti