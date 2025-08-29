Lo sport inaccessibile “Pochi impianti per gli atleti“. Ma è bagarre politica

Fa discutere l’intervento del consigliere regionale Vittorio Fantozzi che, in merito alla situazione degli impianti sportivi sul territorio di Capannori, ha tratteggiato una situazione allo stallo. Tornando sull’argomento Fantozzi sottolinea che: "L’analisi che ho fatto sulla situazione provinciale e toscana degli impianti sportivi ha suscitato molto interesse e anche il richiamo forte a quello che succede a Capannori, come uno degli esempi peggiori, è solo la fotografia della realtà. A me dispiace per tutti quei ragazzi che non possono fare attività come vorrebbero, oppure a tutti quelli che si impegnano per tirare avanti, come le società sportive che ancora riescono a sopravvivere e, come nel caso della Nottolini, svolgere nel migliore dei modi la propria attività con eccellenti risultati sportivi e sociali, visto che il suo settore giovanile accoglie centinaia di piccole atlete che vengono seguite al massimo livello".

"Purtroppo – aggiunge Fantozzi – queste realtà suscitano interesse nell’imminenza della tornata elettorale: a Capannori il centro sportivo nella zona dello stadio è fermo, la piscina ha problemi atavici e il palazzetto dello sport, che potrebbe dare una dignitosa risposta alle eccellenze, come appunto la “Nottolini“ ma non solo, è alla sesta o settima promessa consecutiva. Un quadro desolante, che ha una sola responsabilità politica e istituzionale e che potrebbe essere superato grazie a persone in grado di realizzare queste operazioni. Tomasi a Pistoia e Pardini a Lucca, insieme alla coalizione di centrodestra, stanno appunto realizzando due nuovi impianti sportivi polivalenti di grande livello, Capannori è ferma alle promesse pre-elettorali, con tutte le problematiche che questo comporta".

Intanto la società “Nottolini“ prende le distanze dalle dichiarazioni del consigliere Fantozzi, che era stata citata nel suo intervento dei giorni scorsi, come di una "società che rischia di cessare o comunque ridimensionare sensibilmente la sua attività per la carenza di impianti". In una nota ufficiale la Nottolini informa "che si attiverà nelle sedi opportune per tutelare in primis tutti i tesserati e poi la Società stessa. La Pallavolo Nottolini informa altresì che i lavori al nuovo parquet sono iniziati martedì, di cui abbiamo mostrato nelle nostre stories sui social l’avvio e stanno procedendo secondo il programma stilato con il Comune di Capannori".

B.D.C.