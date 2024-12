Lo splendido volo delle mongolfiere

Mongolfiere in volo nel cielo di Capannori durante il periodo natalizio. Dall’ 11 al 15 dicembre Capannori infatti ospiterà il 34a Campionato italiano di Aerostatica promosso in collaborazione con CONI, Aero Club d’Italia, Aero Club ‘Carlo Del Prete’ Lucca e Aeroporto di Capannori. A gareggiare saranno una decina di piloti provenienti da tutta Italia. Giovani promesse e pluricampioni si sfideranno nei cieli della Piana di Lucca in gare avvincenti per aggiudicarsi il titolo più ambito d’Italia. Particolarmente prestigiosa la giuria del campionato che sarà internazionale. “Questo Natale per Capannori sarà davvero speciale, perchè oltre ai tanti eventi di ‘Capannori in giostra‘ promossi dalla nostra amministrazione, i cittadini potranno provare anche l’emozione di veder volare nel nostro cielo, durante il giorno, tante mongolfiere colorate pilotate dai migliori piloti italiani - afferma il sindaco Giordano Del Chiaro-“.